16 Ekim 2016 İngiltere Basın Özeti

İngiliz gazetelerinin baş sayfalarında İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılış sürecinin sert geçeceği endişelerinin Başbakan Theresa May liderliğindeki kabineye yansımaları, ABD başkan adayı Donald Trump'ın "seçimlere hile karıştırıldığı" iddiaları ve İngiltere ile ABD'nin Rusya'ya ekonomik yaptırımları genişletebileceği uyarısı gibi başlıklar yer buluyor.

The Financial Times (FT) gazetesi, ilk sayfasında İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma kararı hayata geçtikten sonra da, AB ortak pazarına ulaşımın sağlanması için ülkenin "AB bütçesine milyarlarca sterlin ödemeye devam edebileceğini" aktardı.

İngiltere Başbakanı Theresa May ve kabinesi, Londra'nın finans merkezi City ve diğer sektörlerin AB ortak pazarında erişiminin kesintiye uğrayacağı endişelerini dindirmeye çalışıyordu. FT'ye konuşan bazı bakanlar, kabinelerinde bu milyarlarca sterlini ödemeye nasıl devam edebileceklerini tartıştıklarını aktardı. Buna göre, İngiltere çözüm olarak AB'nin güvenlik programlarına katkısını artırabilir ya da yardım bütçesini Avrupa projelerine fon sağlamak için kullanabilir.

The Daily Telegraph, baş sayfasındaki manşet haberinde İngiltere Maliye Bakanı Philip Hammond'ın, kabinesindeki diğer bakanlar tarafından "Brexit sürecini baltalamakla suçlandığını" aktardı. Gazetenin haberine göre, Philip Hammond, İngiltere'nin AB'den ayrılmasının getirebileceği riskleri "bir muhasebeci gibi tartışmakla" eleştiriliyor.

Gazete, Theresa May'in Brexit müzakerelerinde önceliklerinin serbest ticaretten çok göçün kontrolü olacağının sinyalini verdiğini hatırlattı.

The Times'da yer alan bir başka habere göre de, Brexit yanlısı bakanlar Hammond'ı Başbakan May'in "Brexit süreciyle ilgili talimatlarına uymamakla" eleştiriyor.

Guardian'ın diplomasi editörü Patrick Wintour da, baş sayfadaki yazısında ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ve İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson'ın Suriye için barış müzakerelerinin yapıldığı Londra'da gerçekleşen ortak basın açıklamalarını değerlendirirken, Kerry'nin Rusya ve Suriye hükümetine yönelik, hava saldırılarının sürmesi haline batının ekonomik yaptırımları genişletebileceği yönündeki uyarısına yer verdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Halep'e insani yardım ulaştırılması için farklı ülkelerin bayrağını taşıyan uluslararası bir konvoy oluşturulması çağrısı da barış müzakareleri kapsamında İngiliz basınının dikkat çektiği haberlerden.

Türkiye'nin desteklediği ve Suriyeli muhaliflerin oluşturduğu Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) Pazar günü Suriye'nin kuzeyindeki Dabık kasabasını ve Soran beldesini IŞİD'den geri alması da İngiliz basınında yankı buldu.

The Financial Times'da yer alan bir haberde, AB liderlerinin Brüksel'de bu hafta gerçekleşecek zirvede Moskova'nın Avrupa'nın iç politikasına karıştığına ilişkin bazı istihbarat bilgilerini değerlendirecekleri belirtildi.

Buna göre, AB liderleri Moskova'nın Avrupa'daki radikal sağ partilere para desteği vererek ülkelerinin iç işlerine karışıp karışmadığını tartışacak.

ABD başkanlık seçimleri yaklaşırken, İngiltere basınında Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump'ın, seçimlere hile karışabileceği iddiaları da geniş yer buldu. The Guardian gazetesi, Pazar günü Trump'ın Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda "Anketler sonlandı, ama ASLA GERÇEKLEŞMEMİŞ uydurma olaylara dayanarak çok sayıda kadın seçmenin desteğini kaybettiğime inanıyor musunuz? Basın, seçimlere hile karıştırıyor" dediğini yazdı.

Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump, Demokrat rakibi Hillary Clinton'ın televizyonda karşı karşıya geldikleri son tartışma öncesi performans artırıcı ilaç aldığını iddia etmiş ve kendisine ve rakibine "doping testi" yapılmasını önermişti.

The Guardian'ın haberine göre, Trump'ın Başkan Yardımcısı Adayı Mike Pence ve başdanışmanı Rudy Giuliani de, ABD televizyonlarına konuşurken "medyanın yüzde 80-85'lik bir bölümünün Trump'a karşı olduğunu" vurguladı.

The Guardian, Fransa'nın İngiltere'ye geçiş noktası olarak bilinen Calais mülteci kampından dördü Suriyeli, biri Afgan olan 10 çocuğun daha Pazartesi günü ülkeye kabul edileceğini aktardı. Calais'de en az 600 refakatsiz çocuk olduğunu bildiren gazete, haberde İngiltere İçişleri Bakanı Amber Rudd'ın bu çocuklardan 300'ünü ülkeye almanın "iyi bir sonuç olacağı" yönündeki ifadelerini vurguladı.