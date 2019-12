-16. Boston Türk Kültür ve Sanat Festivali WASHINGTON (A.A) - 19.11.2011 - ABD'nin ''ilk ve tek'' Türk belgesel ve kısa film yarışması niteliğindeki Boston Belgesel ve Kısa Film Yarışması'nın finalistleri belli oldu. Ana sponsorluğunu Türk Kültür Vakfı (Turkish Cultural Foundation), Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türk Hava Yolları'nın yaptığı 16. Boston Türk Kültür ve Sanat Festivali kapsamındaki yarışma, 1-8 Aralık tarihleri arasında Boston Güzel Sanatlar Müzesi, Boston Üniversitesi ve Boston Halk Kütüphanesi'nde yapılacak. Bu yıl 170'den fazla filmin başvurduğu yarışmada, toplam 32 belgesel ile kısa film gösterilecek. Yarışma jürisinde de Boston Güzel Sanatlar Müzesi'nin film küratörü Carter Long, Boston Phoenix Gazetesi'nin film editörü Peter Keough ve Harvard Film Arşivi'nin direktörü Haden Guest yer alacak. Ancak, jürinin yanı sıra izleyiciler de yarışma boyunca en iyi kısa film ve en iyi belgesel dallarında ''seyirci ödülleri'' için oy kullanabilecek. Yarışmada belgesel dalında yarışacak filmler şöyle: ''Türk Pasaportu (Burak Cem Arlıel), Anadolu'nun Son Göçerleri Sarı Keçililer (Yüksel Aksu), Ayasofya (İbrahim Aynekin), Bedensiz Ruhlar (Sabite Kaya), Bereket Apartmanı (Elif Suyabatmaz), Büyükaşıklar (Nagihan Çakar), Çöpte Dostoyevski Buldum (Enis Rıza), Göbeklitepe: Dünyanın İlk Tapınağı (Ahmet Turgut Yazman), In Out (Zeynep Merve Uygun), Kardeş Nereye? Mübadele (Ömer Asan), Metruk (Orkide Ünsür), Öteki Kasaba (Nefin Dinç), Sudaki Suretler (Erkal Tülek), The Zone (Mustafa Ünlü), Yollarda (Sabine Küper-Büsch ve Thomas Büsch), Yüzündeki Dalgalar–Boş Ada (Özlem Yılmaz).'' Kısa film dalındaki finalistler ise şunlar: ''Adem'in Kuyusu (Veysel Cihan Hızar), Ali Ata Bak (Orhan İnce), Direk Aşk (Ertuğ Tüfekçioğlu), Dönüşü Olmayan Yolculuk–Son Durak Frankfurt Havaalanı (Güçlü Yaman), Fırça Darbesi (Nihan Belgin), Gerçek bir hikayeden uyarlanmıştır (Kerem Keskin), Güneşli Bir Gün (Selcen Ergun), Hamam (Tunç Şahin), İzdivaç (Azime Kanal), Korkuluk (Adem Demirci), O An (Oktay Suat Şenocak), Ölüm (Uygar Şirin ve Burcu Aykar Şirin), PerePara (Bedirhan Sakcı), Süt (Ayşegül Şahinbozkır), Vantila-tograf–Ahmet Uluçay'a Armağan (Yasin Ilgaz Irmak).'' ''Anadolu'nun Renkleri'' temasıyla, Kuzey Amerika'da bir ayı aşan ilk Türk kültür ve sanat festivali olma niteliğini de taşıyan Boston Türk Kültür ve Sanat Festivali'nde, sergi, sunuş, atölye çalışmaları, konser ve film yarışmalarından Türk yemek ve şarapları tanıtımına çeşitli etkinlikler de yer alacak.