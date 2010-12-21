-16 BAKAN İKİLİ GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRDİ ANKARA (A.A) - 20.12.2010 - Türkiye-Suriye Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi (YDSK) İkinci Toplantısı'na katılan bakanlar ile Suriyeli mevkidaşları ikili görüşmelerde bulundu. Rixos Grand Ankara Otel'deki toplantıda, iki ülkeden 16 bakan ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Devlet Bakanı Hayati Yazıcı ile Suriye Maliye Bakanı Mohammed Al Hussein, Devlet Bakanı Zafer Çağlayan ile Ekonomik ve Ticaret Bakanı Lamia Meri Assi, Devlet Bakanı Cevdet Yılmaz ile Devlet Planlama Komisyonu Başkanı Amer Housni Lutfi, İçişleri Bakanı Beşir Atalay ile Yerel Yönetimler Bakanı Tamer Al Hajje, Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Demir ile İmar ve İskan Bakanı Omar Ghalaowanji, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım ve mevkidaşı Yaroub Souleiman Badr, Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker ile Tarım ve Tarımsal Reform Bakanı Adel Safer, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız da Petrol ve Madeni Kaynaklar Bakanı Sofian Allao ile görüştü. Basına kapalı görüşmelerin başında bir süre görüntü alınmasına izin verildi. Görüşmelerin ardından yemeğe geçen bakanlara Suriye Başbakanı Muhammed Naci Itri de katıldı.