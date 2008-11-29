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15'lik kız razı ise suç yok!

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, 15 yaşını doldurmuş çocukları rızasıyla kaçırıp cinsel ilişki kuranlara ceza verilmeyeceğine hükmetti.

29 Kasım 2008 02:00

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, 15 yaşını doldurmuş çocukları rızasıyla kaçırıp cinsel ilişki kuranlara ceza verilmeyeceğine hükmetti.

Kahramanmaraş’ta bir genç 15 yaşını bitiren F.’yi rızası ile kaçırıp alkoydu. Kahramanmaraş Ağır Ceza Mahkemesi, sanığa lehine olan eski TCK’nın 430/2 maddesindeki, "Cinsel amaçlı olarak kaçırıp alıkoymak"tan bir yıl hapis cezası verdi. Yargıtay 5. Ceza Dairesi temyizde kararı bozdu ve sanığın beraatine hükmetti. Kızın 15 yaşını bitirdiği, rızası ile kaçırılıp alıkonulduğu vurgulandı.

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