158 yıllık dev bugün sahneden çekildi

ABD'de geçen yıl konut piyasasında başlayan ve küresel krize dönüşen mali krizin yarattığı sarsıntının son kurbanı, ABD'li Lehman Brothers ile Merrill Lynch oldu.



Bir dönem ABD'nin dördüncü büyük yatırım bankası durumunda olan 158 yıllık Lehman Brothers, kredi krizi nedeniyle girdiği zor durumdan kurtulamayarak tarih oldu. Banka, ABD Hazinesinin herhangi bir satın almaya yardımcı olmayacağını açıklamasının ardından, potansiyel alıcıların görüşmelerden çekilmesi üzerine iflasını açıkladı. New York'un güney bölgesinde iflas mahkemesine iflas başvurusunda bulunan bankanın31 Mayıs tarihi itibariyle toplam varlıklarının değeri 639 milyar dolar.



Lehman Brothers'ın iflası, ABD tarihinin en büyük iflası olarak nitelendiriliyor. Drexel Burnham Lambert'in tahvil piyasasındaki çöküşle birlikte iflas başvurusunda bulunduğu 1990 yılından bu yana en büyük iflas olarak açıklanıyor.



Lehman Brothers'ın iflas başvurusunda, iştiraklerinin yer almayacağı, aracı kurumların ve

Neuberger Berman gibi yatırım yönetimi şirketlerinin işlem yapmaya devam edeceği

belirtildi. İflas başvurusunda bulunarak varlıklarının değerini korumak ve firma değerini maksimize etmek istediğini belirten Lehman Brothers, yatırım yönetimi biriminin satışı için birkaç alıcıyla görüşmelerini sürdürüyor.



Yüksek riskli gayrimenkullere dayalı yatırımlarının iflasına yol açtığı Lehman Brothers'ın mahkemeye sunduğu iflas başvurusuna göre, bankanın kreditörleri arasında Citigroup, Bank

of New York Mellon, Aozora Bank ve Mizuho Financial Group bulunuyor.



Kısaca Lehman Brothers



* 1850 yılında pamuk ticaretiyle uğraşan üç Alman göçmen kurdu

* 158 yıllık firma

* 5 bini İngiltere'de olmak üzere dünya çapında 25 bin çalışan

* Asset Magazine'den 2008 En İyi Türev Ürünler ödülü

* Banker Dergisi'nden Yılın Anlaşmaları dalında iki ödül (2008)

* Businessweek 2008'e göre en iyi yönetilen 50 şirketten biri

* 600 milyar doları aşan borç

* Tarihteki en büyük iflas

* 2007 yılından bu yana Türkiye’de temsilciliği var



İflaslar dalga dalga artabilir



Lehman Brothers’ın iflasının uluslararası finans piyasaları için krizin başlangıcından sonraki en kötü haber olduğu belirtiliyor.



Dünyanın en büyük tahvil fonu Pimco’nun yöneticisi Bill Gross, Lehman Brothers’ın kredi, türev ve swap piyasalarındaki pozisyonlarını hatırlatarak, iflasın uluslararası piyasalarda tsunami benzeri büyük bir dalga yaratabileceği uyarısında bulundu.



Yatırım bankası Oppenheimer’in ünlü analisti Meredith Whitney, iflas haberiyle finans piyasalarının önümüzdeki günlerde eşi görülmedik bir baskı altında kalmasını beklediğini ifade etti. Whitney, Lehman Brothers’ın iflasının diğer varlık yönetim şirketlerinin fiyatlarını da düşüreceğini ve piyasalarda dramatik bir etki yaratacağını öngördü. Whitney, Lehman’la iş ilişkisinde bulunan diğer yatırım bankalarından da iflas haberleri gelebileceğini kaydetti.



Lehman’ın portföyünde bulunan 32.6 milyar dolarlık gayrimenkul portföyünün satışa çıkabileceği, bundan da bütün gayrimenkul piyasasının kötü etkilenebileceği tahmin ediliyor. Lehman Brothers’ın iflasının türev ürünlerde değer kaybına yol açacağı ve ABD’li sigorta devi AIG’nin de bu nedenle 15 milyar dolara kadar kayba uğrayabileceği belirtiliyor.



Lehman Brothers’ın iflası ABD finans piyasalarının istikrarıyla ilgili kuşkuları artırırken, ABD Merkez Bankası Fed’in faiz indirebileceği yorumları yapılmaya başlandı.