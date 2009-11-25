156 bin cep telefonu sustu

T24- Bilgi ve belgelerinde eksiklik ve yanlışlık bulunan yaklaşık 156 bin GSM abonesinin haberleşme şebekesi ile bağlantısı kesildi.

5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu'nun geçici 5. maddesi kapsamında, GSM mobil telefon hizmeti sunan işletmecilerdeki bilgi ve belgelerinde eksiklik ve yanlışlık bulunan abonelerin bilgilerini güncellemeleri için verilen süre 10 Kasım'da sona ermişti. Güncellenmesi sağlanamayan hatlar, işletmeci tarafından haberleşme şebekesi ile bağlantısının kesileceği yönünde uyarı yapılabilmesi için 17 Kasım'a kadar aramalara açık tutuldu. 18 Kasım tarihi itibarıyla yaklaşık 156 bin GSM abonesinin haberleşme şebekesi ile bağlantısı kesildi. Kimlik bilgilerindeki eksikliklerin tamamlanmasının ardından, hatların haberleşme şebekesi ile bağlantısı yeniden sağlanacak.

Yine aynı düzenleme ile, vatandaşlar, bir kereye mahsus olmak üzere, başkası adına kayıtlı olan ancak kendilerinin kullandığı hatları da 10 Kasım 2009 tarihine kadar, hiçbir vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüğe tabi olmaksızın, üzerlerine kaydettirebileceklerdi. Buna göre, 372 bin kişi, kullandığı ancak başka birinin üzerine olan hattı kendi üzerine geçirdi. Söz konusu hatların eski aboneleri, yapılan işleme taahhütnamenin imzalandığı tarihten itibaren bir yıllık zamanaşımı süresi içinde itiraz edebilecek.