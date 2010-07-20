-155 METRELİK KULE İÇİN ARAP ŞEYHLERİNE DAVET EDİRNE (A.A) - 20.07.2010 - Edirne Belediyesi, Yıldırım Semti'nde yapımı planlanan 155 metre yüksekliğindeki kule için yatırımcı arıyor. Belediye, Arap şeyhlerine davet mektubu gönderecek. Edirne Belediye Başkanı Hamdi Sedefçi, Belediye Meclis Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında, Yıldırım Semti'ne, 25 dönümlük suni göletin içindeki bir adadan yükselecek Bulgaristan ve Yunanistan'dan da görülecek yükseklikte kule yapımının planlandığını söyledi. 3 ayrı ülkeden görülebilen tek kule olma özelliği taşıyacak yapının yap-işlet-devret modeliyle hayata geçirilmesine çalışıldığını kaydeden Sedefçi, şunları söyledi: ''Ada üzerinde kulenin dışında otoparklar, alışveriş merkezleri, restoranlar, sergi salonları yer alacak. Sınır komşusu 3 ülkeyi (Türkiye, Yunanistan ve Bulgaristan) temsil eden 3 ayak üzerine oturtulacak 155 metre yüksekliğinde yapılması planlanan kulenin avam mimari projesi oluşturuldu. Ölmez sağ kalırsam bu projeyi mutlaka hayata geçireceğim. Çağdaş Edirne'nin bir simgesi durumunda olacak bu kule için 25 milyon liraya ihtiyacımız var. Bunun için Arap şeyhlerine mektup yazarak, Edirne'ye yatırıma davet edeceğim. Olmazsa da kendi imkanlarımızla yapacağız'' dedi. Kulenin aynı zamanda, Buçuktepe mevkisindeki verici antenlerini de ortadan kaldıracağını bildiren Sedefçi, ''Buradaki antenleri kulede toplayacağız, Buçuktepe'deki görüntü kirliliğini ortadan kaldıracağız. Ayrıca TRT Balkan ülkelerine yayın için bize anten takabileceği yer temini hususunda yazı yazmış. Kule bittiğinde TRT'ye de kiralarız'' dedi.