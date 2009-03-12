154 tutuklu açlık grevinde

Tutuklu Hükümlü Aileleri, Hukuk Dayanışma Dernekleri Federasyonu (TUHAD-FED) Başkanı Mehmet Şah Teke, Erzurum Cezaevinde kalan tutuklu ve hükümlülerin kötü muamele gördüğünü iddia etti.





Teke, İHD Diyarbakır Şube Başkanı Avukat Muharrem Erbey'in de aralarında bulunduğu 10 sivil toplum örgütü temsilcisi ile birlikte Diyarbakır Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı.



Teke, Erzurum H Tipi Cezaevinde bulunan tutuklu ve hükümlülere karşı cezaevi idaresinin tutumu karşısında 150 tutuklu ve hükümlünün 23 Şubattan itibaren 17 günden beri dönüşümlü, 4 kişinin ise süresiz açlık grevine girdiğini bildirdi.



Diyarbakır'da bulunan insan hakları örgütüne yapılan yoğun başvurular üzerine oluşturulan bir heyetin Erzurum'a giderek aileler, tutuklu ve hükümlüler ile görüşmeler yaptığını ifade eden Teke, şöyle dedi:



"Bir yıla yakın süredir Bolu Cezaevinden Erzurum Cezaevine sürgün gelen 2. Müdür Vekili Ali Haydar Ak cezaevinde despotça tavırlarıyla yasa ve mevzuatları hiçe sayarak tutuklu ve hükümlülere karşı sert, baskıcı bir şekilde yaklaşmakta, dayak atmakta, hakaret etmekte, yasa ile mahpuslara verilen hakları kısıtlanmaktadır. Erzurum Cezaevinde kalan mahpuslar insan yerine konulmuyor, gayri insani muamele görüyorlar. Açlık grevinin 20 gününden sonra mahpuslarda kalıcı hasar bırakmasından korkuyoruz. İnsan hakları örgütleri olarak Erzurum cezaevindeki uygulamalar derhal son bulsun istiyoruz."



Tutuklu ve hükümlü yakınları ile sivil toplum örgütü temsilcileri, hazırladıkları mektupları, Diyarbakır Adliyesinin içindeki postaneden Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Köksal Toptan, TBMM İnsan Hakları Araştırma Komisyonu ve ilgili makamlara gönderdiler.

