-1510 ÇİFTİN VALSİ GUINNESS'E GİRDİ SARAYBOSNA (A.A) - 17.08.2010 - Bosna Hersek'in Tuzla kentinde 7 Mayısta 1510 çiftçinin katılımıyla düzenlenen vals, Guinnes Rekorlar Kitabına girdi. Tuzla'da 7 Mayısta özel bir radyo tarafından organize edilen, Guinness Rekorlar Kitabına girmek için açık havada 1510 çiftin katılımıyla yapılan vals gösterisinin sonuçları açıklandı. Etkinliği düzenleyen Kameleon Radyosu yetkililerinden Zlatko Berbiç, Guinness yetkililerince yapılan incelemenin ardından Tuzla'daki vals gösterisinin, ''en kalabalık vals dansı'' olarak rekorlar kitabında yer aldığını bildirdi. Düzenlenen bu dansın, Tuzla ve Bosna'yı ''Avrupa'nın kalbi'' yaptığını ifade eden Berbiç, ''7 Mayıstaki etkinlik, Bosna'yla ilgili olarak sunulan bazı olumsuz hikayeleri sildi. Bosna Hersek adeta Avrupa'nın kalbi olmuştur ve Tuzla'da düzenlenen bu etkinlik ülkemizin tanıtımı için çok önemli olmuştur'' diye konuştu.