1500 yıllık Yerebatan Sarnıcı çökebilir!

T24 - Sultanahmet Meydanı'nın araç trafiğine kapatılmasının ardından, tursitleri taşıyan otobüsler için belirlenen noktalardan biri olan Yerebatan Sarnıcı'nın üzerindeki bölgeki otobüs trafiği ve kısa sürede olsa duran otobüslerin tonlarca ağırlığının, tarihi sarnıca onarılmaz bir hasar verebileceği ya da sarnıcı çökertebileceği açıklandı.



Turist Rehberleri Birliği (TUREB) ile İstanbul Turist Rehberler Odası, Sultanahmet Meydanı'nın yayalaştırılmasının Yerebatan Sarnıcı'nı büyük bir tehlikeyle karşı karşıya getirdiğini belirterek, ''Hemen önlem alınmazsa Yerebatan Sarnıcı ileride hesabını veremeyeceğimiz bir biçimde zarar görebilir, hatta çökebilir'' uyarısında bulundu.



TUREB'den yapılan yazılı açıklamada, UKOME kararı ile ''Sultanahmet ve Civarı Yayalaştırma Projesi'' kapsamında Sultanahmet Meydanı'nın yayalaştırıldığı hatırlatıldı. Meydanın 7 Haziran'dan itibaren araç trafiğine kapatıldığını, turist otobüsleri için bazı indirme ve bindirme noktaları belirlendiğini bildirilen açıklamada, bu noktalardan birinin de Yerebatan Sarnıcı'nın üzerindeki yol olduğu belirtildi. Yolun turizm sezonunun en hareketli günlerinin yaşanması nedeniyle yoğun bir trafiğe sahne olduğu vurgulanan açkılamada, tonlarca ağırlıktaki yüzlerce tur otobüsünün her gün Yerebatan Sarnıcı'nın üzerinden geçtiğine, indirme noktası olduğu için araçların o bölgede oyalandığına dikkat çekildi. İstanbul Turist Rehberleri Odası da (İRO) Yerebatan Sarnıcı önündeki yolun hemen trafiğe kapatılmasını talep eden bir açıklama yaptı.



Açıklamada çözüm önerileri şöyle sıralandı:



''Yerebatan Caddesi'nin Tramvay yolundan Alay Köşkü Caddesi ile kesiştiği noktaya kadar uzanan bölümünün tümüyle trafiğe kapatılması, Tur araçlarının indirme-bindirme noktasının Yerebatan Sarnıcı'nın üzerinden Sultanahmet Parkı yanındaki eski otobüs durağına alınması, Kapalıçarşı yönüne devam edecek olan tur araçlarının Gülhane Parkı-Alay Köşkü karşısındaki Alay Köşkü Caddesi'nden yukarı doğru çıkarak Cağaloğlu Hamamı yanından Nuruosmaniye yönüne devam etmesinin sağlanması. Alay Köşkü Caddesi'nin bu geçiş için tek yön olarak (aşağıdan yukarıya doğru) düzenlenmesi ve araçların geçişinin mümkün olabilmesi için bu caddede park yasağı uygulanması.''





