150 özel harekât polisi, trafik ve inşaat-emlak müdürlüklerine gönderildi

17 Aralık yolsuzluk operasyonunun ardından emniyetteki görevden alma furyasından “Merkez Operasyon Timi” de nasibini aldı. 150 özel harekât polisinin, pasif görev ve sürgün olarak kabul edilen trafik, inşaat-emlak şube müdürlüklerine ve karakollara tayini çıktı.

Emniyette başlatılan değişim ve görevden alma işlemleri kapsamda 64 il emniyet müdürü merkeze çekildi, 81 ilin emniyet müdürü değişti. Hürriyet'ten Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre, emniyetin en önemli birimi olarak görülen ve TSK’daki “bordo bereliler” gibi en özel operasyonları düzenleyen, “Merkez Operasyon Timi”nde (MOT) görevli 150 Özel Harekât Polisi, Trafik, İnşaat-Emlak Şube Müdürlüğü ile ilçelerdeki karakollara gönderildi.

Başta Kaçakçılık ve Organize (KOM) ile İstihbarat olmak üzere kritik birimlerdeki tüm polisler değiştirildi, 63 polis müdürü meslekten el çektirildi. Türkiye genelinde 14 bin polisin yeri değiştirildi. Emniyetin terörle mücadelede etkin en özel timi de dağıtıldı. Terörle mücadele de etkin rol alan ve önemli operasyonlarda görev alan Özel Harekât Daire Başkanlığı’na bağlı Merkez Operasyon Timi’nde görevli 150 polis tayin şoku yaşadı. Özel harekât polisi, pasif görev ve sürgün olarak kabul edilen trafik, inşaat-emlak şube müdürlüklerine ve karakollara gönderildi.

Başbakan'ı korudular

Bir dönem yaşanan faili meçhul cinayetlerde rolleri olduğu iddiası sonrası terörle mücadeleden geri çektirilen ve arka plana alınan MOT elemanları, terör olaylarının artmasının ardından 2010-2012 yılları arasında sınır karakollarında ve terörün yoğun olduğu bölgelerde tekrardan aktif görev üstlendiler. Teröristler gibi dağda yaşama koşullarına göre yetiştirilen tim, Doğu ve Güneydoğu’da çok önemli operasyonlara katıldılar. Teröristlerle aynı teknikleri kullanıp, onlar gibi arazide yaşayan tim, operasyonlarda öncü kuvvet olarak görev alıyordu. Başbakan Tayyip Erdoğan’ın güvenlik riski taşıyan il ve ilçelere yaptığı gezilerde de koruma görevi üstlenen tim, 2011 yılında Erdoğan’ın Kastamonu’da konvoyuna yapılan saldırının hemen ardından ilk görev alan ekipte olmuştu.