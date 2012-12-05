T24 LogoT24 Logo
Bilim / Teknoloji

200 liralık akıllı telefonlar geliyor, yeni model telefonların fiyatı düşecek

Microsoft Türkiye Genel Müdürü akıllı telefonların fiyatlarının düşeceğini söyledi

05 Aralık 2012 18:59

Microsoft Türkiye Genel Müdürü Tamer Özmen, Şubat ayında 150-200 liralık telefonların piyasaya çıkacağını, bu telefonların 1500-2000 liralık telefonlarla aynı platformlara sahip olacağını söyledi. Özmen, bu durumun akıllı telefon piyasasını etkileyebileceğini dile getirdi.

Ankara JW Marriott Otel’de gerçekleşen Microsoft Bilişim Zirvesi 2012’nde konuşma yapan Özmen, Microsoft’un kurumlara çok sesliliği yönetilebilmeleri için geliştirilen en yenilikçi çözümleri sunmaya çalıştığını ifade etti. Özmen, mobilite, sosyal ağlar, bulut bilişim ve büyük veri olarak sıralanan dört mega trend konusunda kendilerini hazır hissettiklerini söyleyerek, kurumlara bu yeni çağda rekabet etmelerini sağlayacak ve bu rekabeti fırsata çevirecekleri yeni ürün ve hizmetleri Türkçe olarak sunduklarına dikkati çekti.

\

Türkiye’nin genç nüfusunun önündeki tüm engelleri kaldırmak ve yeni iş fırsatları yaratmak için çalıştıklarını dile getiren Özmen, ”Türkiye’nin önündeki önemli tehditlerden biri olan siber saldırılara karşı kamu ile birlikte hareket etmeye çalışıyoruz. Kamunun sayısal dönüşümü birinci önceliğimiz” diye konuştu.

Özmen, çalışmalarını sadece İstanbul’la sınırlamadıklarını, KOBİ’lere büyük yatırımlar yaptıklarını belirterek, bu çalışmaların sonucunda Türkiye’nin son 3 yıl içerisinde 2 kere, Microsoft Dünyası’ndaki en iyi ülke seçildiğine dikkati çekti.

 

Akıllı telefonlar ucuzlayacak

 

Özmen, günümüzde şirketlerin birçok departmana sahip olduğunu ve bunlar arasında iletişim kurmanın Windows 8 daha kolay hale gelebileceğini belirterek, ”Bugün akıllı telefonlar 1500-2000 bin lira civarında fiyatlara sahip. Şirketler çalışanlarına bu cihazları vermekte zorlanıyor. Şubat ayında 150-200 liralık telefonlar çıkacak, bunlar 1500-2000 liralık telefonlarla aynı platformlara sahip olacak” diye konuştu.

Microsoft’un Türkiye’ye değer verdiğini, Türkiye’nin Windows 8 lansmanının yapıldığı 19 ülkeden biri olduğunu vurgulayan Özmen, Microsoft’un ayrıca Türkçe klavyeye de büyük önem verdiğini, uygulamaların da Türkçe kullanıma sunulduğunu kaydederek, bu durumun Türkiye’ye teknoloji konusunda masaya oturma imkanı sağladığını kaydetti.

Özmen, Türkiye’nin teknolojiyle birlikte Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin’i yakalayabilmesinin hayal olmadığını ancak şu anda bu ülkelerin teknoloji yatırımlarının çok gerisinde olduğunun altını çizerek, ”Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin’in teknoloji yatırımları, Türkiye’nin teknoloji yatırımlarından 4-7 kat daha fazla” ifadelerini kullandı.

Zirvede, Türkiye’nin dijital geleceğini biçimlendiren çözümler ve başarı öyküleri de anlatılırken, 4 ana başlık altında (Windows, Office, Sunucu-Araçlar ve Bulut) birçok sunum gerçekleştirildi.

ETİKETLER

akıllı telefonucuzyeniteknoloji

İlgili Haberler

Akıllı telefon hayatı nasıl değiştirdi?

ABD’de yayımlanan Time dergisi akıllı telefonların insan hayatını nasıl değiştirdiğini geniş bir dosya ile mercek altına aldı

LG’nin yazıyı farklı dillere çeviren akıllı telefonu: Optimus L9

LG’nin en son tanıttığı telefon ise L serisinin en üst teknik özelliklere sahip modeli LG Optimus L9 oldu

Akıllı telefon piyasasının en iyisi hangisi?

Önceki iPhone modellerine göre köklü değişiklikler getiren yeni iPhone, diğer akıllı telefonların öne çıkan özellikleriyle karşılaştırıldığı için fazlasıyla eleştiriye neden oluyor.

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24