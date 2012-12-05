200 liralık akıllı telefonlar geliyor, yeni model telefonların fiyatı düşecek

Microsoft Türkiye Genel Müdürü Tamer Özmen, Şubat ayında 150-200 liralık telefonların piyasaya çıkacağını, bu telefonların 1500-2000 liralık telefonlarla aynı platformlara sahip olacağını söyledi. Özmen, bu durumun akıllı telefon piyasasını etkileyebileceğini dile getirdi.

Ankara JW Marriott Otel’de gerçekleşen Microsoft Bilişim Zirvesi 2012’nde konuşma yapan Özmen, Microsoft’un kurumlara çok sesliliği yönetilebilmeleri için geliştirilen en yenilikçi çözümleri sunmaya çalıştığını ifade etti. Özmen, mobilite, sosyal ağlar, bulut bilişim ve büyük veri olarak sıralanan dört mega trend konusunda kendilerini hazır hissettiklerini söyleyerek, kurumlara bu yeni çağda rekabet etmelerini sağlayacak ve bu rekabeti fırsata çevirecekleri yeni ürün ve hizmetleri Türkçe olarak sunduklarına dikkati çekti.

Türkiye’nin genç nüfusunun önündeki tüm engelleri kaldırmak ve yeni iş fırsatları yaratmak için çalıştıklarını dile getiren Özmen, ”Türkiye’nin önündeki önemli tehditlerden biri olan siber saldırılara karşı kamu ile birlikte hareket etmeye çalışıyoruz. Kamunun sayısal dönüşümü birinci önceliğimiz” diye konuştu.

Özmen, çalışmalarını sadece İstanbul’la sınırlamadıklarını, KOBİ’lere büyük yatırımlar yaptıklarını belirterek, bu çalışmaların sonucunda Türkiye’nin son 3 yıl içerisinde 2 kere, Microsoft Dünyası’ndaki en iyi ülke seçildiğine dikkati çekti.

Akıllı telefonlar ucuzlayacak

Özmen, günümüzde şirketlerin birçok departmana sahip olduğunu ve bunlar arasında iletişim kurmanın Windows 8 daha kolay hale gelebileceğini belirterek, ”Bugün akıllı telefonlar 1500-2000 bin lira civarında fiyatlara sahip. Şirketler çalışanlarına bu cihazları vermekte zorlanıyor. Şubat ayında 150-200 liralık telefonlar çıkacak, bunlar 1500-2000 liralık telefonlarla aynı platformlara sahip olacak” diye konuştu.

Microsoft’un Türkiye’ye değer verdiğini, Türkiye’nin Windows 8 lansmanının yapıldığı 19 ülkeden biri olduğunu vurgulayan Özmen, Microsoft’un ayrıca Türkçe klavyeye de büyük önem verdiğini, uygulamaların da Türkçe kullanıma sunulduğunu kaydederek, bu durumun Türkiye’ye teknoloji konusunda masaya oturma imkanı sağladığını kaydetti.

Özmen, Türkiye’nin teknolojiyle birlikte Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin’i yakalayabilmesinin hayal olmadığını ancak şu anda bu ülkelerin teknoloji yatırımlarının çok gerisinde olduğunun altını çizerek, ”Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin’in teknoloji yatırımları, Türkiye’nin teknoloji yatırımlarından 4-7 kat daha fazla” ifadelerini kullandı.

Zirvede, Türkiye’nin dijital geleceğini biçimlendiren çözümler ve başarı öyküleri de anlatılırken, 4 ana başlık altında (Windows, Office, Sunucu-Araçlar ve Bulut) birçok sunum gerçekleştirildi.