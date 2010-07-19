-15 YILLIK KAN DAVASI SONA ERDİ SİVEREK (A.A) - 19.07.2010 - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 15 yıldır aralarında kan davası bulunan akrabalar barıştırıldı. Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kucak köyünde 1995 yılında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada bir babayla kızının hayatını kaybetmesinin ardından aralarında kan davası başlayan taraflar, Siverek Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Ersin Bucak'ın girişimiyle barışmayı kabul etti. Bunun üzerine bir kısmı köyü terk eden Altınyüzük ailesinin 2 tarafı, Kucak köyünde inşaat halindeki köy camisinde bir araya gelerek, kucaklaşarak aralarındaki husumete son verdiklerini belirttiler. Tarafları barıştıran Siverek Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bucak, burada yaptığı konuşmada, kan davasının hiç kimseye yarar sağlamadığına işaret ederek, ''Allah hiç bir anne ve babaya evlat acısı yaşatmasın'' dedi. Kan davalarının çağ dışı olduğunu ve buna son vermek gerektiğini ifade eden Bucak, ''Bugün burada çok anlamlı bir barışa tanıklık yapıyoruz. Taraflar barış ısrarımızı anlayışla karşılayıp, barıştılar. Darısı diğer davalı ailelerin başına'' diye konuştu. Barışan akrabalar da çabasından dolayı Bucak'a teşekkür ederek, tüm kan davalarının son bulmasını istedi. Aralarındaki husumete son verdiklerini ifade eden taraflar, daha sonra barış yemeği yedi.