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Yaşam

15 yıldır yemek yerken gözyaşlarına boğuluyor

Tam 15 yıldır ne zaman bir şey yiyecek olsa gözyaşlarına boğulan kadın, nihayet tedavi edildi, hem de botoksla.

23 Ocak 2009 02:00

Onunkiler 'timsah gözyaşları'. Tam 15 yıldır ne zaman bir şey yiyecek olsa gözyaşlarına boğulan kadın, nihayet tedavi edildi, hem de botoksla.

İngiltere'de yaşayan 58 yaşındaki Patricia Webster, çok az kişide rastlanan bir sağlık problemiyle karşı karşıyaydı.15 yıl boyunca ne zaman bir şey yiyecek olsa, gözyaşlarına hâkim olamayan kadının yaşadığı bu hastalığa tıpta 'timsah gözyaşları' adı verilirken, Patricia, yemek yemenin kendisi için çok 'dramatik' olduğunu söylüyor.

İlk başta gözyaşlarının nedeninin sıcak yemekler olduğunu düşünen kadın, daha sonra ne yerse yesin ağladığını fark edince büyük bir sorunla karşılaştığını ve korktuğunu dile getiriyor.

"Restorana veya yemekli organizasyonlara, partilere gidemez olmuştum. Bir tabak çorba ya da bir bardak çay bile gözyaşlarımın akmasına neden oluyordu."

"Hiçbir zaman makyaj yapamadım. Ağladığım için boyanmanın anlamsız olduğuna karar verdim. Ama her şey gibi bu da canımı sıktı. Depresyona girdim.Dışarı çıkmak istemiyordum"

Botoks sayesinde kurtuldu

Yemek yemenin kendisi için giderek zorlaştığını dile getiren Patricia'nın gözkapaklarına botoks enjekte edildi. Böylece hasar gören sinirler sayesinde gözyaşının akması engellenmiş oldu.

İngiltere'de bulunan bir botoks kliniğinin 60 hastasından biri olan Patricia, tedavinin kendisine oldukça pahalıya patladığını ancak bunu yapmak zorunda kaldığını ifade ediyor.

"Kendimi suçlu gibi hissediyordum. Botoksun ne kadar pahalı olduğunu biliyorsunuz.Bunu hak ettiğimi sanmıyordum.Neyse ki her şey halloldu.Şimdi göz makyajı yapabiliyorum ve dünyayla yeniden yüz yüzeyim"

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