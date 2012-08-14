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Yaşam

15 yıldır mahkûm olan adamın çocuğu oldu

İsrail'de 15 yıldır mahkûm olan Muhannad, soyunu devam ettirebilmek için spermlerini gizlice hapishaneden çıkarttırdı

14 Ağustos 2012 21:24

Batı Şeria'da yetkilileri hayrete düşüren bir doğum gerçekleşti. İsrail'de bir hapishanede 15 yıldır mahkûm olan Ammar Muhannad'ın oğlu oldu.

İsrail'de bir hapishanede 15 yıldır mahkûm olan Ammar Muhannad'ın kaçırılan spermleriyle, Filistin'in Batı Şeria bölgesindeki karısı hamile kaldı.

1997 yılında Hamas üyesi olmaktan tutuklanıp 32 yıl hapisle cezalandırılan 37 yaşındaki Ammar Muhannad, soyunu devam ettirecek bir oğlu olmasını istedi.

15 yıldır mahkum olan Muhannad'ın spermleri hapishaneden gizlice çıkarıldı.

Kaçırılan spermler döllenme öncesi erkek bebek şansını artıracak bir labaratuar işleminden geçirildi ve 32 yaşındaki anne Dallal Ziben, sunni döllenme yoluyla hamile kaldı.

Hem aile hem de doktorlar, spermlerin hapishane dışına nasıl çıkarıldığı konusunda konuşmaktan kaçındı.

Filistin'de bazı çevreler, çocuk sahibi olmanın evrensel bir hak olduğu ve bu haktan Filistinli mahkumların da yararlanması gerektiğini savunuyor.

İsrail hapishanelerinde ise oldukça sıkı tutukluluk koşulları bulunuyor ve evli mahkumların eşleriyle baş başa kalmasına izin verilmiyor.

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