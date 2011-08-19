15 yıldır ahırda yaşıyorlar

T24 -Bingöl’de 70 yaşındaki Kamile Almaz, evi olmadığı için engelli kızıyla birlikte 15 yıldır bir ahırda hayvanlarla birlikte yaşıyor. Duruma el atan Valilik yaşlı kadına ev yapacak.



Bingöl, bir ana kızın dramına sahne oluyor. 70 yaşındaki Kamile Almaz ve engelli kızı başlarını sokacak bir evleri olmadığı için tam 15 yıldır ahırda, hayvanlarıyla birlikte yaşıyor.

Taraf gazetesinin haberine göre; Filmlere konu olabilecek bir yaşam öyküsüne sahip olan Kamile Almaz’ın dramı yaptığı evlilik ile başlıyor. Erkek çocuk sahibi olamayan bir kadının üstüne erkek çocuk doğurması için kuma olarak gidiyor ama o da erkek değil, iki kız çocuğu doğuruyor. Üstelik kızlarından biri engelli geliyor dünyaya. Buna kızan kocası resmî nikâh yapmayınca kızlarından birini kumasının, birini de annesinin üzerine kaydettirmek zorunda kalıyor. Yani Kamile nine nüfus kağıdına göre hâlâ bekar, üstelik kızıyla da kardeş.





Banyo, mutfak da neymiş



Eşinin ölümüyle birlikte hayat iyice zorlaşıyor talihsiz kadın için. Kocasının mirasından payına düşen üç ineği alıp başını sokacak bir yer arıyor. Yanında da elini bile bırakamadığı engelli kızı. Evler pahalı, Kamile Almaz engelli kızıyla ortada kalmış, dul olunca tüm kapılar da kapanıyor kendisine. O da tek çare bir ahır bulup yerleşiyor içine. Oraya bile 100 TL kira veriyor. Banyosu, mutfağı bulunmayan ahırın en güzel yerini ise ineklerine ayırıyor. “Tek yaşam umudumuz onlar. Onların sütünü satıp geçiniyor, bu ahırın kirasını, kızımın yiyeceğinin parasını onlar sayesinde kazanıyorum” diyen yaşlı kadının tek isteği kızının geleceğinin güvence altına alınması. “Ben yarın ölüp gideceğim. Bu kız nasıl yaşayacak. Veren olmazsa yemeğini bile alıp yiyemez benim kızım. Üstelik bu ahırdan da atarlar, sokaklarda çaresiz kalır” diye feryat eden Almaz’ın çığlığını ilk duyan ise Bingöl Valiliği oldu.

Aileye ev yapılacak

Bingöl Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Yunus Bulmuş aileye bir ev yapacaklarını açıkladı. Şu an yer tesbitinde bulunduklarını belirten Bulmuş, yapacakları evin maliyetinin yaklaşık 20 bin TL civarında olduğunu, söz konusu evin ise birkaç ay içinde tamamlayarak yaşlı kadın ve kızına teslim edileceğini belirtti.



