15 yılda 148 bin, 3 haftada 137 bin hektar yandı!

Türkiye; 2006’dan 2020 yılına kadar yangınlarda 148 bin hektar ormanını kaybederken, sadece bu yılki kayıp 137 bin hektar oldu.
Bu yılki orman yangınlarının ağır bilançosu ortaya çıktı. Doğa Bilimci Prof. Doğan Kantarcı, Orman Genel Müdürlüğü verileri üzerinden yaptığı değerlendirmede, temmuz sonunda başlayıp ağustos ortalarına kadar yaygın bir şekilde devam eden yangınlarda 135 bin hektar orman alanının zarar gördüğünü bildirdi. Türkiye, 2006 ila 2020 yılları arasındaki 15 yıllık dönemde toplam 148 bin 125 hektar orman alanını yangınlarda kaybetmişti. Bu veri, sadece 3 hafta gibi çok kısa bir zaman diliminde yaklaşık 15 yıllık orman alanının kül olduğunu gösteriyor.
Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine
göre; Prof. Kantarcı ayrıca “Basra alçak basıncı her yıl bölgede etkili olur. Yangın tecrübesi olan ormancılar bu günleri iyi bilirler ve tedbirlerini alırlardı. Ancak bugün bilgili, ilgili ve tecrübeli personel sorunu vardır. Yangınların önlenemeyişinin bir diğer sebebi de hava desteğinin yetersizliğidir. Helikopterli hava desteğinin yangının hızı karşısında yetersiz kaldığı anlaşılmaktadır. THK uçaklarının satılması, bakımlarının yapılmaması, tecrübeli ekibin işine son verilmesi kabul edilemez. Dışarıdan kiralanan uçaklar yetersiz olmuştur. THK uçaklarının değerlendirilmediği yıllardaki yanan orman alanı belirgin şekilde fazladır” tespitlerinde bulundu.