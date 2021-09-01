15 yılda 148 bin, 3 haftada 137 bin hektar yandı!

Türkiye; 2006’dan 2020 yılına kadar yangınlarda 148 bin hektar ormanını kaybederken, sadece bu yılki kayıp 137 bin hektar oldu.

Bu yılki orman yangınlarının ağır bilançosu ortaya çıktı. Doğa Bilimci Prof. Doğan Kantarcı, Orman Genel Müdürlüğü verileri üzerinden yaptığı değerlendirmede, temmuz sonunda başlayıp ağustos ortalarına kadar yaygın bir şekilde devam eden yangınlarda 135 bin hektar orman alanının zarar gördüğünü bildirdi. Türkiye, 2006 ila 2020 yılları arasındaki 15 yıllık dönemde toplam 148 bin 125 hektar orman alanını yangınlarda kaybetmişti. Bu veri, sadece 3 hafta gibi çok kısa bir zaman diliminde yaklaşık 15 yıllık orman alanının kül olduğunu gösteriyor.