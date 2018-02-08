15 YILA KADAR HAPİSLERİ İSTENEN MUTLU VE ÇAPKIN SAVUNMA YAPTI

* İstanbul Eski Valisi Hüseyin Avni Mutlu,

\"Anayasaya hep bağlı kaldım. Yıllarca mesleğimi severek, şeffaflık içinde yaptım. Örgüt üyeliği suçlaması delilsizdir. Suçlamayı kabul etmem mümkün değildir\"

* İstanbul Eski Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın,

\"30 sene emniyet müdürlüğü yapmış, 12 Eylül 1980\'den sonra her çeşit terörle mücadele etmiş biri olarak mütalaada örgüt üyesi olmadığıma ne kadar sevindiysem \'Örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek\' iddiası beni o kadar üzmüştür. Beraatimi talep ediyorum\"

Haber: Serpil KIRKESER / İstanbul DHA

FETÖ\'nün \'mülkiye yapılanmasına ilişkin eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu\'nun da aralarında bulunduğu 7\'si tutuklu 14 sanığın yargılandığı davada esas hakkındaki mütalaaya karşı sanıklar savunma yaptı.

MUTLU: BERAATİMİ İSTİYORUM

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri Cezaevi\'nin karşısında bulunan binada görülen 6. duruşmada savcı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı, ardından da sanıklara söz verildi.

Savcının 7,5 yıldan 15\'er yıla kadar hapis istediği tutuklu sanık eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu savunmasında, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Edremit\'te olduğunu, saat 23.00\'da darbe girişimini öğrendiğini, bu nedenle darbe girişimine iştirak edecek hiçbir eylemde bulunamayacağını anlattı.

\"Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme\", \"TBMM\'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme\", \"Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme\" suçlarından iddianamede kendisine ceza verilmesi istendiğini anımsatan sanık Mutlu, “Darbe girişiminde aktif vali değildim. 2014\'ten beri merkez valisi olarak çalışıyorum. Bu suçların oluşması için cebir ve şiddet kullanılması gerekir. Ancak ben Altınoluk\'ta evimdeydim. Bu suçlamaların hepsinden beraatimi istiyorum\" diye konuştu.

“ÖRGÜT ÜYELİĞİ SUÇLAMASI DELİLSİZDİR\"

Terör örgütü üyeliği suçlamasını reddeden sanık Mutlu, “Milliyetçi bir insanım. Devlet okullarında okudum. FETÖ\'ye ait dershanelerde okumadım, bursunu almadım. Gazete ve dergilerine abone olmadım. 17 yıldır aynı telefon numaramı kullanıyorum. Evimde yapılan aramalarda el konulan dijital dokümanlarda herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı. Günlüğüm incelendi. Her şey şeffaf olarak ortadadır. 15 Temmuz\'dan sonra hiçbir şey imha etmedim. İddianameye konu 2 kitabı kütüphanemden alıp imha etmedim. Darbe girişiminden 10 gün sonra İstanbul\'a geldim, evimdeydim. Anayasaya hep bağlı kaldım. Yıllarca mesleğimi severek şeffaflık içinde yaptım. Örgüt üyeliği suçlaması delilsizdir. Suçlamayı kabul etmem mümkün değildir. Terör örgütüne finans sağlamadım. Kimseyi kayırmadım. Bylock kullanmadım. Bylock kullananlar ile konuşmam delil olarak sayılamaz. Bylock kullandıklarını nereden bilebilirim\" diye konuştu. İddianamede ve mütalaada yer alan suçlamalara ayrıntılı olarak değinerek savunma yapan Mutlu, tahliyesini ve beraatini istedi.

\"BERAATİMİ TALEP EDİYORUM\"

Yine 7,5 yıldan 15\'er yıla kadar hapsi istenen tutuksuz sanık Hüseyin Çapkın da hakkındaki suçlamayı reddederek, \"30 sene emniyet müdürlüğü yapmış, 12 Eylül 1980\'den sonra her çeşit terörle mücadele etmiş biri olarak mütalaada örgüt üyesi olmadığıma ne kadar sevindiysem \"Örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmekö iddiası da beni o kadar üzmüştür. Beraatimi talep ediyorum\" dedi.

DURUŞMA YARINA ERTELENDİ

Söz alan diğer sanıklarda suçlamaları reddederek, beraatlerini ve tahliyelerini talep etti. Mahkeme heyeti, sanık ve avukatlarının esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanda bulunmaları için duruşma yarına ertelendi.

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08.02.2018 - 14.28 Haber Kodu : 180208127

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