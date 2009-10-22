15 yıl sonra oğlu ve annesine kavuştu

İMRALI'da yargılanarak ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırılan bölücübaşı Abdullah Öcalan'ın çağrısı üzerine Kuzey Irak'taki Kandil Dağı'ndan gelen 8 PKK'lı arasında bulunan, 1993 yılında eşi Hülya ile birlikte terör örgütünün silahlı kadrosuna katılan Hüseyin İpek, 15 yıldan sonra oğlu ‘Hebat' ve annesi Mekiye İpek'e kavuştu. Hüseyin İpek, eşi Hülya İpek'in PKK'nın dağ kadrosunda olduğunu söyledi.



Şırnak'ın Silopi İlçesi yakınlarındaki Habur Gümrük Kapısı'nda Türkiye'ye giriş yapan 8 PKK ile Mahmur Kampı'ndan gelen 4’ü çocuk 26 kişinin Diyarbakır'a varması 2 gün sürdü. PKK'lıları dün akşam Diyarbakır Batıkent Meydanı'nda karşılayan onbinlerce kişinin arasında, aileleri de vardı.



1993 yılında eşi Hülya ile birlikte PKK'nın dağ kadrosuna katılan Hüseyin İpek, geride bıraktıkları 1 yaşındaki oğlu Hebat'a ise Hüseyin İpek'in annesi Mekiye İpek baktı. 16 yaşına gelen Hebat, dün ilk kez babasına sarıldı. Hebat İpek, daha önce fotoğraflardan gördüğü babasına ilk kez sarılmanın sevincini yaşadı. Platformda zaman zaman babasıyla birlikte saf tutarak ‘zafer işareti' yapan Hebat İpek, “Anne ve babamı çok özlemiştim. Şimdi babama kavuştum. İnşallah barış sağlanır da anneme de kavuşurum” dedi.



Baba Hüseyin İpek ise, 15 yıl sonra özlem duyduğu topraklara ve ailesine kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. Hüseyin İpek, eşi Hülya'nın PKK'nın dağ kadrosunda kaldığını belirterek, “Önemli olan barışın sağlanması. Biz barışın sağlanması konusundaki samimiyetimizi göstermek için geldik. Benim durumumda olan onlarca insan var. Bizim kişisel düşünme, hareket etme gibi lüksümüz olamaz. Öncelikle akan kanın durması ve barışın sağlanması çabasındayız” dedi.



Gözyaşları arasında oğluna sarılan anne Mekiye İpek, oğluna kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Anne Mekiye İpek, “Oğlum 15 yıl sonra oğluna kavuştu. Ben de 15 yıl sonra oğluma kavuştum. Aslında ikimizin de özlemi aynıydı. O da ben de yavrumuza kavuştuk” dedi.



Kayınvalidesi Rukiye Aslan da damadı Hüseyin İpek’e sarılarak kızı Hülya’nın durumu hakkında bilgi aldı. Rukiye Aslan, “Damadımı bağrıma bastım. Şimdi sıra kızım Hülya’da. İnşallah devlet ve PKK arasında bir barış sağlanır, akan durur ve yavruma kavuşurum” dedi.

Tören sonrasında annesi Mekiye İpek, kayınvalidesi Rukiye Aslan ve oğlu Hebat ile tekrar vedalaşan Hüseyin İpek, “Daha yapılacak çok işimiz var” dedi.



Diyarbakır'a gelen PKK'lıların hiçbiri evlerine gitmedi. Onlar için hazırlanan bir yerde toplu olarak geceyi