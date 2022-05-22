Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 25 Mayıs Çarşamba günü İsrail'e gidecek. Bu ziyaret Dışişleri Bakanı düzeyinde Türkiye'den İsrail'e 15 yıl sonra bir ilk olacak.

Türkiye-İsrail ilişkilerinin normalleşme sürecinde yeni haftada önemli bir ziyaret gerçekleşecek. Kritik ziyaret 25 Mayıs Çarşamba günü gerçekleşecek. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu İsrailli mevkidaşı Yair Lapid ile bir araya gelecek.

Bakan Çavuşoğlu, Latin Amerika turunun ardından gazetecilerin 'İsrail'e büyükelçi atanacak mı?' sorusuna, "İsrail’e 25’inde gideceğiz. Dışişleri Bakanı ile oturup değerlendireceğiz, o zaman karar vereceğiz" yanıtını vermişti.

Çavuşoğlu İsrail ziyareti öncesinde ise 24 Mayıs Salı günü Filistin'de temaslarda bulunacak.



15 yıl sonra Dışişleri Bakanı düzeyinde ilk ziyaret: Çavuşoğlu, İsrail'e gidecek



Dışişleri Bakanlığı, ABD'de yaşayan Türkleri polis şiddetine karşı uyardı



Sağlık Bakanlığı'ndan 'maymun çiçeği' açıklaması: Ülkemizde bugüne kadar maymun çiçeği vakası görülmemiştir



Bakan Soylu: Niğde'deki kazanın, şoförün uyumasından kaynaklandığı, kendisinin verdiği beyandan ortaya çıkıyor



Sosyal medya kanunu internet medyasını da düzenleyecek



Gazetecileri tehdit eden AKP’li başkana 1380 lira ceza



Yeni Şafak yazarı Karaman'dan "Survivor izlemek ve ona katılmak günah mı?" sorusuna yanıt: Caiz değil



CHP'li Bekaroğlu: Bence, cumhurbaşkanlığını en iyi yapacak insan Kılıçdaroğlu'dur



CHP’ye 7 ayda 7 bin başvuru: Yarısı iş talebi

" />