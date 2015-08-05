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Yaşam

15 yaşındaki uyuşturucu bağımlısı çocuk: Pişmanım, tedavi olmak istiyorum

'Arkadaş ortamında beni esrara alıştırdılar, bulmakta zorlanmıyordum'

05 Ağustos 2015 19:17

Alanya'da 13 yaşında esrar ve daha sonra eroin kullanmaya başlayan 15 yaşındaki C.Ş. adlı çocuk, uyuşturucudan kurtulmak için yetkililerden yardım istedi. Ç.Ş., uyuşturucuya başladığında 55 kiloda olduğunu, şimdi ise 35 kiloya kadar düştüğünü söyledi. Ç.Ş., "Pişmanım, bu illetten kurtulmak, okula gitmek istiyorum" dedi.

Alanya'da ailesiyle birlikte yaşayan ve 4 kardeşin en küçüğü olan 15 yaşındaki C.Ş., 13 yaşında esrarla tanıştığını söyledi. C.Ş., bir süre sonra ise eroine alıştırıldığını ve bağımlı olduğunu ifade etti. 

İHA'da yer alan habere göre, esrar ve eroinle tanıştığında 55 kilo olan C.Ş., 35 kiloya düştü. C.Ş., "Arkadaş ortamında beni esrara alıştırdılar. Sigara içer gibi içiyor ve bulmakta zorlanmıyordum. 2 yıldır da hem esrar hem eroin kullanıyorum. Günden güne eriyorum" dedi.

 

'Okumak iş sahibi olmak istiyorum'

 

Tedavi olmak istediğini ve okula da gidemediğini ifade eden talihsiz kız, en büyük desteği ailesinden gördüğünü belirterek, "Ailem şükürler olsun ki beni bu illetten kurtarmak için çok mücadele etti. Ama her seferinde arkadaşlarım beni kandırmayı başardılar. Ben yine onların tuzağına düştüm ve ailemi üzdüm. Şu an ise çok pişmanım, ölmek istemiyorum. Okuyamadım, okumak ve iş sahibi olmak istiyorum" şeklinde konuştu.
 

 

'Ne olur kızımı kurtarın'

 

Kızının günden güne eridiğini ve 55 kilodan 35 kiloya düştüğünü söyleyen 41 yaşındaki anne A.D. ise, gözyaşları içinde yetkililere seslenerek, "Ne olursunuz kurtarın kızımı, yalvarıyorum size" dedi. Kızını bu zor günlerinde hiç yalnız bırakmayan anne A.D, "Kızım arkadaş kurbanı. Bu illete 13 yaşında başladı. Hep yardımcı olmak, onu kurtarmak istedik ama her seferinde kandırdılar. Şu an kızıma baktığımda günden güne eridiğini görüyorum. Kızımın bu illetten kurtulmasını istiyorum. Yetkililere yalvarıyorum kızımı ne olur kurtarın" dedi.

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