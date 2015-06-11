15 yaşındaki stajyer yeni gezegen keşfetti

15 yaşındaki Tom Wagg adlı İngiliz stajyer 1.000 ışık yılı uzaklıktaki bir yıldızın yörüngesinde dolanan yeni bir gezegen keşfetti.

DHA’da yer alan habere göre, Tom Wagg, ‘WASP-142b’ adı verilen yeni gezegenini, Keele Üniversitesi’nde bir haftalık stajerlik yaparken keşfetti. Focus’ta yer alan hebere göre, yeni gezegenin tescili iki yıl sürerken, şimdi 17 yaşında olan Tom Waag “Bu kadar uzaklıktaki yeni bir gezegen keşfetmekten çok mutluyum ve çok etkilendim” dedi.

Jüpiter kadar büyük olan WASP-142b gezegeninin yıldızının etrafında dönmesi iki gün sürüyor.