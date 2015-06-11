T24 LogoT24 Logo
Bilim / Teknoloji

15 yaşındaki stajyer yeni gezegen keşfetti

Tom Wagg, ‘WASP-142b’ adı verilen yeni gezegenini, Keele Üniversitesi’nde bir haftalık stajerlik yaparken keşfetti

11 Haziran 2015 22:06

15 yaşındaki Tom Wagg adlı İngiliz stajyer 1.000 ışık yılı uzaklıktaki bir yıldızın yörüngesinde dolanan yeni bir gezegen keşfetti.

DHA’da yer alan habere göre, Tom Wagg, ‘WASP-142b’ adı verilen yeni gezegenini, Keele Üniversitesi’nde bir haftalık stajerlik yaparken keşfetti. Focus’ta yer alan hebere göre, yeni gezegenin tescili iki yıl sürerken, şimdi 17 yaşında olan Tom Waag “Bu kadar uzaklıktaki yeni bir gezegen keşfetmekten çok mutluyum ve çok etkilendim” dedi.

Jüpiter kadar büyük olan WASP-142b gezegeninin yıldızının etrafında dönmesi iki gün sürüyor.

ETİKETLER

Tom Wagggezegenstajyer

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24