'15 yaşındaki Mehmet'i asker öldürdü'

T24 - Van'ın Çaldıran İlçesi'nin Hangedik Köyü kırsalında akaryakıt kaçakçılığı için yasadışı yollardan sabaha karşı İran'dan yurda girmeye çalışan 15 yaşındaki Mehmet Nuri Tançoban'ın ölümüyle ilgili İl Jandarma Komutanlığı yazılı açıklama yaptı.



Valiliğe gönderilen yazıda, asker ile atlı kaçakçılar arasında meydana gelen boğuşma sırısında bir erin silahının ateş alması sonucu Tançoban’ın hayatını kaybettiği ve olayla ilgili adli işlemlere başlandığı açıklandı.



Çaldıran’ın Hangedik Köyü kırsalında geçen ay sonunda akaryakıt kaçakçılığı için yasadışı yollarla geçtikleri İran’dan dönmeye çalışan Mehmet Nuri Tançoban’ın askerler tarafından silahla vurulduğu, ardından da dövülerek öldürüldüğü iddia edilmişti. Bunun üzerine Tançoban’ın ailesi, çocuklarının ölüm sebebinin belirlenmesi için Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde otopisi yapılmasını istedi. Önceki gün Van’a getirilen Tançoban’a otopisi yapıldı. Otopisi sonucunda Tançoban’ın sağ omuzunda kurşun izine rastlandığı, ölümünün de ateşli silahla gerçekleştiği belirlendi. Tançoban’ın vücudunda darp izine de rastlanmadı.



Bu iddianın ardından Van İl Jandarma Komutanlığı yazılı açıklama yapıldı. Van Valiliği’ne gönderilen açıklamada, olayın boğuşma sonucu yaşandığı ve Tançoban’ın bu boğuşma sırasında askerin silahından çıkan kurşunla hayatını kaybettiği belirtildi.



Açıklamada şu görüşlere yer verildi:



“31 Mart 2010 günü saat 03.00 sıralarında Van İl Çaldıran İlçesi 187 Numaralı Hudut Taşı bölgesinden 5 kişilik atlı bir grubun İran topraklarından Türkiye topraklarına kaçakçılık maksadıyla yasa dışı geçişi tespit edilmiştir. Bölgedeki hudut birliği unsurlarınca gruba müdahale edilmiştir. Müdahale esnasında kaçakçı grubundan bir kişi bindiği atını bir askerin üzerine sürmüş, asker ile kaçakçı arasında meydana gelen boğuşma esnasında da, bir erin silahının patlaması sonucu Mehmet Nuri Tançoban, (Van Çaldıran Nüfusuna kayıtlı 1995 doğumlu) isimli şahıs hayatını kaybetmiştir. Olayla ilgili adli işlemlere başlanmıştır.”







