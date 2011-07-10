-15 YAŞINDAKİ KIZA TECAVÜZ EDEN 2 KİŞİ TUTUKLANDI ELMADAĞ (A.A) - 10.07.2011 - Ankara'nın Elmadağ ilçesinde, 15 yaşındaki kıza tecavüz ettiği iddia edilen kızın erkek arkadaşı ile annesinin birlikte yaşadığı kişi tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, 15 yaşındaki G.G. ve annesi S.G. (45), anne S.G'nin bir süre önce tanıştığı M.Ç'nin (54) evinde kalmaya başladı. G.G'nin 18 yaşındaki erkek arkadaşı H.K. ile cinsel ilişkiye girdiğini öğrenen M.Ç, S.G'nin evde olmadığı sırada G.G'ye tecavüz etti. G.G, Elmadağ İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek annesinin birlikte yaşadığı kişi ve erkek arkadaşı tarafından tecavüze uğradığını belirterek şikayetçi oldu. Polis ekiplerince gözaltına alınan M.Ç. ve H.K, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı. 15 yaşındaki G.G. ise Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumuna yerleştirildi.