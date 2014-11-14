15 yaşındaki İbrahim Aras 'ağır harp silahı'yla öldürülmüş olabilir

Adana'da, geçen 15 Haziran'da protesto eylemi sırasında can veren 15 yaşındaki İbrahim Aras'ın gaz fişeği kapsülü sonucu değil, "yüksek kinetik enerjili harp silahı veya domdom kurşunu bulunan av tüfeğiyle" öldürülmüş olabileceği ifade edildi

Radikal'den İsmail Saymaz'ın haberine göre; Raporda Aras’ın “ölümünün ateşli silah yaralanmasına bağlı kafatası ve yüz kemik kırıkları ile birlikte beyin kanaması ve beyin doku harabiyeti sonucu meydana gelmiş olduğu” ifade edildi.

15 yaşındaki İbrahim Aras’ın ölümüne ilişkin Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan rapor Adana Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.



Aras’ın kafatasında mermi giriş çıkış yarasının tespit edilemediği, atış mesafesi yönünden bir değerlendirme yapılamadığı ve vücutta ateşli silah ürünü elde edilemediği belirtildi.



Ancak raporda, “Kişinin ölümüne neden olan yüksek kinetik enerjili harp silahı veya kapsülünde domdom kurşunu bulunan av tüfeğiyle bitişik, bitişiğe yakın veya yakın atış mesafesinden meydana gelen atışla husulünün mümkün olduğu” kaydedildi.



Ateş edilen silahın türünün bilenemeyeceği ifade edilerek, “Yüksek kinetik enerjik silah veya kapsülünde domdom kurşunu bulunan av tüfeğinin mi kullanıldığının mevcut verilerle ayrımının yapılamadığı” anlatıldı. Raporun sonunda, Aras’ın gaz fişeği kapsülünün çarpması, molotofkokteyli, yaralayıcı, delici, kesici alet ve kısa namlulu silahla yaralanmış olmadığı kaydedildi.

Aras ailesinin avukatı Vedat Özkan, "Önceki raporda ateşli silah olmadığı söyleniyordu, şimdi ise ateşli silah deniliyor. Failin nasıl tespit edileceğini bilemiyoruz. Öncelikli savcılığın, polisin elinde böyle bir tüfek olup olmadığını araştırması lazım. Dom dom kurşunu atan tüfek yorumu ise savcılığın bu konudaki sorusu üzerine bir ihtimal olarak verilmiş. Savcılığın titiz bir araştırma yaparak onlarca insanın gözü önünde işlenen bir cinayeti çözmesi gerekir” dedi.