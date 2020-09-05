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Yaşam

15 yaşındaki çocuğu taciz ettiği iddia edilen şüpheli serbest bırakıldı

05 Eylül 2020 22:16

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, restoranında çalışan 15 yaşındaki kız çocuğuna cinsel organının fotoğrafını gönderdiği ve çocuğu elle taciz ettiği iddia edilen Ali E. polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan Ali E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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