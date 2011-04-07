15 yaşındaki çocuğa tecavüz ettiler, sattılar SERBEST bırakıldılar!

T24 - Balıkesir’de oturan ve sosyal paylaşım sitesinde arkadaşlık kurduğu kişiyle görüşmek için Bursa’ya gelen 15 yaşındaki B.A., iddiaya göre arkadaşına ulaşamayınca "dışarıda kalma" diye evlerine çağıran 3 kişinin tecavüzüne uğradı. Genç kızı eve kapatan şüpheliler; ona zorla 9 günde 60 kişiyle fuhuş yaptırdı.

Bursa'nın Nilüfer İlçesi'nde önceki gece bir evde kavga ihbarı alan polis ekipleri eve gittiklerinde T.K. (33), kardeşi L.K. (28) ve arkadaşları B.K.'nın (30) birbirlerini tartakladıklarını gördü.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polisler evde inceleme yapmak istediklerinde, kilitli bir odada dövülmüş 15 yaşındaki B.A. ile karşılaştılar.

Küçük kızı polis merkezine götüren ekipler yaptıkları incelemede, B.A.'nın Balıkesir'de oturduğunu, 10 gün önce sosyal paylaşım sitesinden tanıştığı bir erkekle görüşmek için Bursa'ya geldiğini belirledi.

"60 kişiyle ilişkiye girdim"

DHA'nın haberine göre; erkek arkadaşıyla buluşamayan B.A.'nın polise verdiği ifadede, "Hava kararmıştı bir parkta otururken yanıma T.K. ,kardeşi L.K. ve arkadaşları B.K. gelerek "dışarıda kalma sana kötülük yaparlar" diyerek beni evlerine götürdüler. Yemek yedirip, yatak ayarlayıp dinlenmemi sağladılar. Ertesi gün ise hepsi zorla benimle birlikte oldu. Eve başka erkekler getirip beni para karşılığı ilişkiye zorladılar. Kendileri ise dışarıya çıktıklarında kaçmamam için beni bir odaya kilitleyerek kız kardeşleri 17 yaşındaki M.K.'yi ise nöbetçi bırakıyorlardı. 9 gün içinde yaklaşık 60 kişi ile ilişkiye girdim" dediği öğrenildi.

Gözaltına alınan T.K, erkek kardeşi L.K. kız kardeşi M.K. ve arkadaşları B.K. suçlamaları kabul etmedi.

Tutuksuz yargılanacaklar!

Sorgulamalarından sonra adliyeye sevkedilen şüpheliler, Cumhuriyet Savcılığı'nca tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldılar. B.A. ise ailesine teslim edildi.











Mardin'de de 26 kişi 13 yaşındaki kıza tecavüz etmişti

Kamuoyunda "utanç davası" olarak da bilinen 9 yıl önce Mardin'de 13 yaşındaki N.Ç.'ye 26 kişi tecavüz etmişti. Mardin 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi, 13 sanığı, 15 yaşından küçük çocuğun ırzına geçtikleri gerekçesiyle, alt sınırdan 5'er yıl hapisle cezalandırmıştı. Mahkeme, iyi hal indirimi yaparak, cezayı 4'er yıl 2'şer aya düşürmüştü. N.Ç.'ye birden çok defa tecavüz eden 11 sanığa ise 5'er yıl 10'ar ay ceza verilmiş ve yine iyi hal indirimi ile bu cezalar 4'er yıl 10'ar aya inmişti. 18 yaşından küçük bir sanığa ise 1 yıl 4 ay ceza çıkmıştı. Kamuoyunda "Utanç davası" olarak bilinen davada mahkeme, "Küçük yaştaki çocuğu zorla alıkoyma" suçlamasında ise N.Ç'nin "Para karşılığında erkeklerle birlikte olduğuna" kanaat getirerek zaman aşımı kararı vermişti





