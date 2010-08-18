15 yaşındaki Carmen cinsel tecrübelerini anlattı

T24 - 15 yaşındaki Carmen Bramly kitabında 14'lük bir genç kızın cinsel tecrübelerini anlatıyor.



Fransa'da 14 yaşında bir genç kızın bekâretini nasıl kaybettiğini konu alan bir kitap yazan 15 yaşındaki Carmen Bramly büyük ilgi görüyor. Önümüzdeki hafta piyasaya çıkacak 'Pastel Fauve' isimli romanında 14 yaşındaki Paloma isimli genç kızın erkek arkadaşıyla yaşadığı cinsel tecrübeler ve İngiliz şarkıcı Pete Doherty hakkında kurduğu cinsel fanteziler anlatılıyor.

Çocukluğundan beri şiir ve hikâyeler yazan Bramly, verdiği röportajda romanının otobiyografik olduğu iddialarını reddetti. Genç yazar, daha piyasaya çıkmadan büyük ilgi uyandıran romanını hayranı olduğu Pete Doherty'ye ithaf ettiğini söyledi.