15 yaşında Nobel adayı oldu

Oslo Barış Araştırmaları Enstitüsü Kristian Berg Harpviken, Pakistan'da geçen ekim ayında kız çocuklarının eğitimi için çeşitli kampanyalara katılan 15 yaşındaki Malala Yusufzay'ın Nobel Barış Ödülü için aday gösterildiğini açıkladı.

Berg Harpviken, "sadece demokrasi ve insan hakları savaşçısı olması açısından değil, aynı zamanda çocuk ve eğitim konusunu gündeme getirdiği için de Malala'nın bu ödüle uygun olabileceğini" düşündüklerini kaydetti.

Malala, Fransız, Kanadalı ve Norveçli milletvekilleri tarafından aday gösterildi. Malala'nın tedavisi İngiltere'de sürüyor

Pakistan'da geçen yıl ekim ayında Taliban militanları tarafından başından vurulan ve İngiltere'de tedavisi süren 15 yaşındaki Malala Yusufzay geçtiğimiz günlerde taburcu edilmişti.

Malala'nın önümüzdeki günlerde başından estetik ameliyat olması bekleniyor. Malala, İngiltere'nin davetiyle kurşun yaralanmalarıyla ilgili özel bir travma merkezi bulunan Birmingham'daki bir hastaneye getirilmişti.

Pakistan'ın Svat bölgesinde okulundan dönerken vurulan Malala Yusufzay, ülkesinde kız çocuklarının eğitimi için yürüttüğü kampanyalar nedeniyle sembol isim haline gelmişti.

Malala'nın yanı sıra cezaevinde bulunan Belaruslu aktivist Ales Beljaski ve Rus aktivist Ludmila Alekseyeva da Barış Ödülü'ne aday gösterilen isimler arasında.