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Dünya

15 yaşında kıza polis dayağı

ABD'de 15 yaşındaki bir genç kzın polis tarafından tekme tokat dövüldüğünü gösteren video büyük tartışma başlattı

02 Mart 2009 02:00

ABD'de 15 yaşındaki bir genç kzın polis tarafından tekme tokat dövüldüğünü gösteren bu görüntüler, ülkede büyük bir tartışma başlattı.

ABD'de polis dayağı - VİDEO

Genç kızın beyaz bir odaya konulmasının ardından söylediklerine sinirlenen polis şefi yardımcısı odaya girerek yumruklarıyla kızı duvarlara savururken, genç kızın kelepçelenerek odadan çıkarılmasının ardından bir başka polis memuru da tekrar odaya dönerek, yerde herhangi bir kan izi olup olmadığını kontrol ediyor.

Hırsızlık suçu ile gözaltına alınarak polis merkezine getirilen 15 yaşındaki kız, gençlik kontrol
merkezine gönderilmeden önce parmak izi tespiti için hücreye konuluyor. Bunun ardından ise dehşete düşüren o görüntüler kaydediliyor.

Ülkeyi ayağa kaldıran video görüntüleri geçen cuma günü ilgili davanın açılmasıyla ortaya çıktı.

Daha önceki bir davada aynı polis memuru görevdeyken iki genci vurmaktan açılan aşırı şiddet davasından beraat etmişti.

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