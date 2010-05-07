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Yaşam

15 yaşında kalp krizinden öldü

9. sınıf öğrencisi Esra Gücükesen (15), gece evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

07 Mayıs 2010 03:00

T24- Isparta'nın Yalvaç ilçesindeki Atatürk Lisesi'nin 9. sınıf öğrencisi Esra Gücükesen (15), gece evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.


Daha önce de birkaç kez rahatsızlık geçiren Esra Gücükesen, gece evinde rahatsızlandı. Ailesi tarafından Yalvaç Devlet Hastanesine kaldırılan genç kız, ilk müdahalenin ardından Isparta Devlet Hastanesine sevk edildi. Genç kız, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve sabaha karşı öldü.


Çalışkan, başarılı ve aktif bir öğrenci olduğu belirtilen genç kızın, okulun voleybol takımında da oynadığı kaydedildi. Genç kızın geçen Mart ayında, Yalvaç Öğretmenevi'nde yapılan Çanakkale Şehitlerini Anma Gecesi'nde sergilenen oyunda Çanakkale Şehidi Kınalı Ali'nin annesi rolünde oynadığı, ayrıca 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için okulun düzenlediği etkinliklere hazırlandığı kaydedildi.


Genç kızın dün 19 Mayıs törenleri için çalışma yaptıktan sonra, babasıyla birlikte okuldaki öğrenci velileri toplantısına katıldığı öğrenildi.


Genç kızın cenazesi yarın öğleyin, Yalvaç'a bağlı Aşağı Tırtar köyünde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.  (AA)

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