15 yaşında kalp krizinden öldü

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Daha önce de birkaç kez rahatsızlık geçiren Esra Gücükesen, gece evinde rahatsızlandı. Ailesi tarafından Yalvaç Devlet Hastanesine kaldırılan genç kız, ilk müdahalenin ardından Isparta Devlet Hastanesine sevk edildi. Genç kız, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve sabaha karşı öldü.



Çalışkan, başarılı ve aktif bir öğrenci olduğu belirtilen genç kızın, okulun voleybol takımında da oynadığı kaydedildi. Genç kızın geçen Mart ayında, Yalvaç Öğretmenevi'nde yapılan Çanakkale Şehitlerini Anma Gecesi'nde sergilenen oyunda Çanakkale Şehidi Kınalı Ali'nin annesi rolünde oynadığı, ayrıca 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için okulun düzenlediği etkinliklere hazırlandığı kaydedildi.





Genç kızın dün 19 Mayıs törenleri için çalışma yaptıktan sonra, babasıyla birlikte okuldaki öğrenci velileri toplantısına katıldığı öğrenildi.





Genç kızın cenazesi yarın öğleyin, Yalvaç'a bağlı Aşağı Tırtar köyünde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. (AA)