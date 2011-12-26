15 yaşında, dünyanın en yüksek 7 dağına tırmandı



T24 - Amerikalı Jordan Romero, yedi kıtadaki en yüksek 7 dağa 15 yaşında tırmanarak rekor kırdı. Çarşamba günü babası ve üvey annesi ile Antarktika'daki Vinson Massif Dağı'na tırmanmaya başlayan Romero, Pazar akşamı 4892 metrelik dağın zirvesine ulaşmayı başardı.





Anadolu Haber Ajansı'nda yer alan habere göre; 10 yaşındayken Afrika'nın en yüksek dağı olan Kilimanjaro'ya ve 13 yaşındayken de dünyanın en yüksek dağı kabul edilen Everest'e tırmanan Romero, bloguna en büyük düşünün yedi kıtanın en yüksek dağlarına tırmanmak olduğunu ve ailesi bu düşünü gerçekleştirmesine yardımcı olduğu için kendisini çok şanslı hissettiğini yazmıştı.



Dünyanın 7 zirvesine tırmanışı 16 yaşındayken tamamlayan İngiliz George Atkinson, rekorun eski sahibiydi.