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Dünya

15 yaşında belediye başkanı oldu

Osman, mali belgeler dışındaki tüm belgelerin imzalanması ve çalışanların idaresi de dahil Allar belediyesiyle ilgili tüm konulardan sorumlu olacak

09 Temmuz 2012 16:47

El Arabiya'nın haberine göre Beşer Osman, gençlere yetki vererek onları karar sürecine dahil etme girişimi çerçevesinde 2 aylığına Batı Şeria'nın Allar kasabasının belediye başkanlığına geldi.

Osman, mali belgeler dışındaki tüm belgelerin imzalanması ve çalışanların idaresi de dahil Allar belediyesiyle ilgili tüm konulardan sorumlu olacak.

Genç belediye başkanını gözetecek seçilmiş başkan Süfyan Şahid, Osman'ın bu göreve getirilmesinin gençlerin desteklenmesi yönünde önemli bir adım olduğunu söyledi.

Şahid, geçleri desteklemek için maddi yollardan çok daha farklı yöntemler bulunduğunu, öncelikle onların önüne çıkabilecek engelleri kaldırmak gerektiğini belirtti.

Osman da bu tecrübeyi, gelecekte devlet kurumlarında görev almaya hazırlıklı olmaları için diğer gençlerle paylaşmak istediğini kaydetti.

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