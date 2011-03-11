15 yaşında anne oldu!

T24 - Kent merkezinde ikamet eden 15 yaşındaki E.B, artan karın ağrıları şikayetleri üzerine ailesi tarafından Harran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan muayenesinde hamile olduğu anlaşılan genç kız, bir erkek çocuk dünyaya getirdi.



Kızın yaşının küçük olması nedeniyle hastane görevlilerince durum polise bildirildi. Aile, kızlarının kilo aldığını düşünerek durumu fark etmediklerini belirtirken, lise öğrencisi olduğu öğrenilen E.B’nin, okul arkadaşının tanıştırdığı ağabeyi Mehmet C. (20) ile arkadaşlık yaşadığı ve kendi isteğiyle birlikte olduğunu söylediği öğrenildi.



Kebapçı olduğu öğrenilen Mehmet C. gözaltına alınırken, küçük yaşta anne olan E.B. de hastaneden taburcu edildikten sonra koruma altına alındı.



Konuyla ilgili soruşturma devam ediyor.





