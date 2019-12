15 Türk filmi izleyiciyle buluşacak

Sinemaseverlerin merakla beklediği 15 Türk filmi, yıl sonuna kadar ardı ardına vizyona girecek.



Taş Yastık



Dünya prömiyerini geçen yıl Şangay Uluslararası Film Festivali'nde yapan ve Kazakistan'da düzenlenen 4. Avrasya Uluslararası Film Festivali'nde "Orta Asya ve Türki Devletleri" bölümünde "En iyi yönetmen ödülü" kazanan filmin başrollerinde Suna Selen, Fatih Hacıosmanoğlu, Ali Savaşçı, Oktay Dener, Yasemin Güvenç, Banu Fotocan, Cengiz Bozkurt, Joanne Bellinger ve Dave Ogren yer aldı. Filmin konusu, kısaca şöyle: "İstanbul'da eski bir kitap ciltleme dükkanı işleten bir ailenin Lodos ve Poyraz adında 2 oğlu vardır. Chicago'da çalışmakta olduğu kitapçı dükkanından Hamlet'in bir kopyasının silah tehdidi ile çalınmasının ardından Lodos, İstanbul'daki ailesinin yanına geri döner."



Beyaz Hüzün - Sarıkamış



Son yıllarda beyazperdede sıkça işlenmeye başlanan Sarıkamış Harekatı'nı konu alan "Beyaz Hüzün-Sarıkamış" 26 Ağustosta vizyona girecek. Senaryosunu Mutane Açık'ın yazdığı ve Erdal Murat Aktaş'ın yönettiği filmde,dönemin başkomutanı Enver Paşa'nın emriyle 1914 yılında Kars'ın Sarıkamış ilçesi sınırındaki Allahuekber Dağları'na kadar gelen, Ruslar'dan önce doğa koşullarıyla savaşmak zorunda kalan ve savaşamadan soğuktan donarak ölen 90 bin askerin hüzün dolu dramı anlatılıyor. Filmde Özcan Deniz, Fikret Kuşkan, Altan Erkekli, Yetkin Dikinciler, İsmail Hacıoğlu, Güven Kıraç, Yüksel Yalova ve Diane Kruger rol aldı.



Tatil Kitabı



Seyfi Teoman'ın ilk uzun metrajlı filmi "Tatil Kitabı", 12 Eylül'de seyircinin karşısına çıkacak. Filmde, Silifkeli bir ailenin bir yaz boyunca başından geçenler, daha çok ailenin küçük oğlu Ali'nin bakış açısı ön plana çıkarılarak anlatılıyor.



Gitmek



Yönetmen Hüseyin Karabey'in ilk uzun metrajlı filmi "Gitmek", 19 Eylülde vizyona girecek. Senaryosunu Karabey'in Ayça Damgacı ile birlikte yazdığı gerçek bir aşk hikayesine dayanan filmin konusu özetle şöyle: "İstanbul'da yaşayan tiyatrocu Ayça ile Kuzey Iraklı tiyatrocu Hama Ali, Türkiye'de çekilen bir film setinde tanışır ve aşık olurlar. Film çekimleri bittikten sonra Hama Ali Irak'a, Ayça ise İstanbul'daki rutin yaşamına geri döner. Irak'ta savaşın patlamasıyla birbirlerine ulaşmaları adeta mucize halini alır. Ailesi, tiyatro çevresi ve kendisiyle mücadele eden Ayça, herkes Irak'tan kaçmaya çalışırken Hama Ali'ye ulaşmak için adeta tersine bir yolculuğa çıkar."



Ayakta Kal



Yönetmen Adnan Güler imzası taşıyan "Ayakta Kal" adlı film de aynı gün vizyona girecek. Kolejliler ve liseliler arasında sınıf çatışmalarının yaşandığı bir ortamda, sınıf farklılıkları tanımayan bir aşkın hikayesini anlatan filmin senaryosunu İrfan Saruhan ve Selim Çiprut yazdı. Filmde, Oğuzhan Yıldız, Sinem Kobal, Irmak Ünal, Okan Karacan, Ozan Aydemir ve Mehmet Aslan rol aldı.



Süper Ajan K9



Yönetmen Bülent İşbilen'in "Süper Ajan K9" adlı filmi de 26 Eylülde vizyona girecek bir diğer Türk filmi oldu. Senaryosunu Duygu Gelbal'ın yazdığı filmde, Haldun Boysan, Didem Erol, Cengiz Küçükayvaz, Melih Ekener, Erdal Tosun, Salih Kalyon, Bülent Şakrak, Atilla Arcan ve Züleyha Karyağdı rol aldı.Eski Sümerbank ayakkabı fabrikasında çekilen filmin konusu özetle şöyle: "Amerika'da bulunan bir virüs ele geçirilir. Türkiye'de yapılacak NATO Zirvesi, bu virüsün yayılması için en ideal yerdir. Virüs, NATO toplantısından bir gece önce yapılan gizli operasyonla su şişelerinin içine enjekte edilir."



Nefes



Yönetmenliğini Levent Semerci'nin yaptığı "Nefes" de 26 Eylül'de izleyici ile buluşacak. Hakan Evrensel'in "Güneydoğudan Öyküler" ve "Yer Eksi İki" kitaplarından Levent Semerci, Hakan Evrensel ve İlker Altınay'ın filme aktardığı filmde, 2 bin 365 metre yükseklikteki Karabal Tepesinde bulunan bir röle istasyonunu korumakla görevlendirilen bir yüzbaşı ve emrindeki 40 askerin görevlerini yerine getirirken yaşadıkları acıları, sevinçleri ve yaşam mücadeleleri anlatılıyor.



Hayat Var



"Beş Vakit", "Korkuyorum Anne", "Kaç Para Kaç" gibi filmlerin yönetmeni Reha Erdem'in yeni filmi "Hayat Var", 17 Ekimde vizyona girecek. Gençliğe yeni adım atan "Hayat" adlı bir kızın yaşadıklarının anlatıldığı filmde Elit İşcan, Erdal Beşikçioğlu ve Levend Yılmaz rol aldı.



Üç Maymun



Yönetmen Nuri Bilge Ceylan'a 61. Cannes Film Festivali'nde "En iyi yönetmen ödülü" getiren "Üç Maymun", Türk izleyici ile 24 Ekimde buluşacak. Senaryosunu Ebru Ceylan, Ercan Kesal ve Nuri Bilge Ceylan'ın yazdığı filmde, Yavuz Bingöl, Hatice Aslan, Ahmet Rıfat Şungar, Ercan Kesal, Cafer Köse ve Gürkan Aydın rol aldı. Filmin konusu özetle şöyle: "Küçük zaafların büyük yalanlara dönüşerek parçaladığı bir ailenin gerçeği örtbas ederek her şeye rağmen bir arada kalma çabası. Altından kalkamayacağı acılara ya da sorumluluklara maruz kalmamak adına gerçeği bilmek istememek, onu görmemek, duymamak, hakkında konuşmamak ya da günümüz tabiriyle 'Üç Maymun'u oynamak, onun var olduğu gerçeğini ortadan kaldırır mı?"



Devrim Arabaları



"Hititler" ve "Gelibolu" belgeselleriyle ünlenen Tolga Örnek'in Türkiye'nin ilk yerli otomobili "Devrim"i konu edinen filmi "Devrim Arabaları", 24 Ekim'de vizyona girecek. Senaryosunu Tolga Örnek'in Murat Dişli ile birlikte yazdığı filmde, Halit Ergenç, Uğur Polat, Altan Erkekli, Onur Ünsal, Vahide Gördüm, Serhat Tutumluer, Selçuk Yöntem, Levent Can, Taner Birsel, Ali Düşenkalkar, Turgay Tanülkü, Atilla Pekdemir, Altan Gördüm, Murat Serezli, Sait Genay, Erdal Küçükkömürcü, Bahar Kerimoğlu, Cengiz Bozkurt, Gürhan Elmalıoğlu, Ahmet İlker Okumuş, Seçil Mutlu, Yasemin Conka, Derin Düşenkalkar, Derin İrgin ve Mina Dörtbudak rol aldı.



Nekrüt



Komedi filmi "Nekrüt", 14 Kasım'da vizyona girecek. Yönetmenliğini Ulaş Ak'ın yaptığı ve başrollerini Nuri Alço, Erol Günaydın, Mustafa Topaloğlu, Ferhat Yılmaz, Erkan Taşdöğen, Selahattin Taşdöğen, Gamze Gözalan, Sinan Bengier, Başak Sayan ve Duygu Çetinkaya'nın paylaştığı filmin konusu şöyle: "Nekrüt adlı gezegenin yönetim konseyi, gezegenin adının tersten okunduğunda "Türken" olduğunu fark edince, özel bir ekibi dünya gezegeninde Türkiye'ye gönderme kararı alır. Üç kişi ve bir çocuktan oluşan ekibin başından, Türkiye'ye ayak bastığı ilk andan itibaren olmadık olaylar geçer. Olayların kendi içinde komik akışı sona doğru, Nekrütlüler'in yaşadıkları gezegende bilmedikleri duyguları öğrenmeleri ile sonuçlanır; sevgi, aile ve fedakarlık."



Osmanlı Cumhuriyeti



Gani Müjde'nin senaryosunu yazdığı ve yönettiği "Osmanlı Cumhuriyeti", 21 Kasımda vizyona girecek. Başrollerinde Ata Demirer, Ruhsar Öcal ve Atilla Olgaç'ın yer aldığı film, Osmanlı İmparatorluğu'nun günümüze kadar devam etmesi durumunda yaşanması muhtemel olayları konu alıyor.



A.R.O.G.



Cem Yılmaz'ın gişe rekortmeni filmi "GORA"nın devamı olan "A.R.O.G." adlı film, 5 Aralık'ta vizyona girecek. İlk filmdeki "Arif" karakterinin taş devrindeki maceralarının konu edildiği filmin senaryosunu Cem Yılmaz yazdı. Yönetmenliğini Ali Taner Baltacı ve Cem Yılmaz'ın yaptığı filmde, Cem Yılmaz, Özge Özberk, Zafer Algöz, Nil Karaibrahimgil, Ozan Güven, Ceyda Ateş, Hasan Kaçan, Berrak Tüzünataç ve Ethel Mulinas Araf rol aldı.



Sonbahar



Yönetmen-senarist Özcan Alper imzası taşıyan "Sonbahar", 19 Aralık'ta izleyici ile buluşacak.

Onur Saylak, Megi Aboulzade, Serkan Keskin ve Gülefer Yenigül'ün rol aldığı filmde, cezaevinden, hasta olduğu için 2 yıl erken tahliye edilen Yusuf'un köyünde yaşadıkları anlatılıyor.



Vizyona girmesi beklenenler



Bu arada, Selim Evci'nin yönetmen, yapımcı ve senaristliğini üstlendiği ilk uzun metrajlı filmi "İkiÇizgi"nin Kasım ayında vizyona girmesi bekleniyor. 65. Uluslararası Venedik Film Festivali'nde dünya prömiyerini yapacak ve "Golden Lion of the Future" ödülü için yarışacak olan filmin başrollerini Gülçin Satırcıoğlu ve Kaan Keskin paylaştı. Yönetmen Ahmet Uluçay imzası taşıyan "Bozkırda Deniz Kabuğu" da yıl sonuna doğru vizyona girecek. Senaryosunu da Ahmet Uluçay'ın yazdığı filmde, Serkan Özcan, Mehmet Gürleyen ve Ahmet Tepe rol aldı.