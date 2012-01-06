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1,5 tona yakın esrar ele geçirildi

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 10 farklı noktaya düzenlenen operasyonlarda, piyasa değeri 3 trilyonun üzerinde olan 1 ton 330 kilo esrar ele geçirildi.

06 Ocak 2012 02:00

T24 - Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 10 farklı noktaya düzenlenen operasyonlarda, piyasa değeri 3 trilyonun üzerinde olan 1 ton 330 kilo esrar ele geçirildi.
 

Lice ilçesi Ortaç Köyü kırsalında uyuşturucu saklandığı yönünde istihbarat alan jandarma, on farklı noktaya baskın düzenledi.


Operasyonlara, Jandarma Özel Harekat ve Asayiş Komando timleri katıldı. Skorsky ve taarruz helikopterleri de operasyona havadan destek verdi.


Eğitimli köpeklerin de kullanıldığı aramalarda, arazide plastik bidonlar ve sera naylonlarına sarılı vaziyette 1 ton 330 kilo esrar ele geçirildi.


Bu operasyonla örgüte ait olduğu iddia edilen finans kaynağının çökertildiği belirtildi. Uyuşturucunun piyasa değerinin 3 trilyon 290 milyon lira olduğu açıkladı. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alınırken, 2 kişinin arandığı belirtildi.

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