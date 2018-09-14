1,5 ton ağırlığındaki turşu Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na girdi

Ankara'nın Çubuk ilçesinde hazırlanan 1,5 ton ağırlığındaki turşu, Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na girmeye hak kazandı.

İlçede 1,5 metre yüksekliğinde ve bir metre çapındaki kavanoza salatalık ve çeşitli malzemeler kullanılarak turşu kuruldu.

Yaklaşık 3 hafta olgunlaşması için bekletilen 1,5 ton ağırlığındaki turşu, kamyonetle 13. Uluslararası Çubuk Turşu ve Kültür Festivali'nin düzenlendiği Çubukabad Parkı'na getirildi.

Turşu kavanozu iş makinesi yardımıyla sahneye yerleştirildi, Guinness Dünya Rekorları Türkiye Temsilcisi Şeyda Subaşı Gemici tarafından ölçüm ve tespitler yapıldı.

Kavanozdakilerin yüzde 90'ının sebzelerden oluştuğu belirlendi.

Gemici'nin, "dünyanın en büyük turşusu" olduğunu tescili ve gıda mühendisi Ayşe Horat'ın lezzetini onaylamasının ardından çevredekilerin sevinç gösterileri arasında rekor ilan edildi.

Protokoldekiler ve festivale katılanlar, turşu kavanozunun yanında fotoğraf çektirdi.

Çubuk Belediye Başkanı Tuncay Acehan, protokoldekilere turşudan ikram etti. Kavanozdan çıkarılan turşular, festivale katılanlara da dağıtıldı.