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Yaşam

1,5 ton ağırlığındaki turşu Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na girdi

Kavanozdan çıkarılan turşular, 13. Uluslararası Çubuk Turşu ve Kültür Festivali'ne katılanlara da dağıtıldı

14 Eylül 2018 04:13

Ankara'nın Çubuk ilçesinde hazırlanan 1,5 ton ağırlığındaki turşu, Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na girmeye hak kazandı.

İlçede 1,5 metre yüksekliğinde ve bir metre çapındaki kavanoza salatalık ve çeşitli malzemeler kullanılarak turşu kuruldu.

Yaklaşık 3 hafta olgunlaşması için bekletilen 1,5 ton ağırlığındaki  turşu, kamyonetle 13. Uluslararası Çubuk Turşu ve Kültür Festivali'nin  düzenlendiği Çubukabad Parkı'na getirildi.

Turşu kavanozu iş makinesi yardımıyla sahneye yerleştirildi, Guinness  Dünya Rekorları Türkiye Temsilcisi Şeyda Subaşı Gemici tarafından ölçüm ve  tespitler yapıldı.

Kavanozdakilerin yüzde 90'ının sebzelerden oluştuğu belirlendi.

Gemici'nin, "dünyanın en büyük turşusu" olduğunu tescili ve gıda  mühendisi Ayşe Horat'ın lezzetini onaylamasının ardından çevredekilerin sevinç  gösterileri arasında rekor ilan edildi.

Protokoldekiler ve festivale katılanlar, turşu kavanozunun yanında  fotoğraf çektirdi.

Çubuk Belediye Başkanı Tuncay Acehan, protokoldekilere turşudan ikram  etti. Kavanozdan çıkarılan turşular, festivale katılanlara da dağıtıldı.

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