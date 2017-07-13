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'15 Temmuz'un yıl dönümünde yapılacak anma töreninin detayları belli oldu

Ankara Ulus'taki Birinci Meclis Binası önünden başlayacak yürüyüş, TBMM'de son bulacak

13 Temmuz 2017 17:16

Hülya Karabağlı

15 Temmuz 'Demokrasi ve Milli Birlik Günü' anma törenlerinin gece programı açıklandı. 15 Temmuz darbe girişiminin birinci yılında Ankara'da düzenlenecek "Milli Birlik Yürüyüşü", Ulus'taki Birinci Meclis binası önünden başlayıp TBMM'de son bulacak.

Milli Birlik Yürüyüşü, tüm illerde 15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece saat 00.13'te okunacak selalarla başlayacak. Bu kapsamda Ankara'daki yürüyüşün başlangıç noktası, Ulus'taki Birinci Meclis binası önü olacak. Sıhhiye ve 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı güzergahından devam edecek yürüyüş boyunca, vatandaşlar metrelerce uzunluktaki Türk bayrağını taşıyacak. Darbe girişimi sırasında şehit düşenlerin yakınları ve gaziler de yürüyüşe katılacak.

Yürüyüş saat 01.00'de TBMM'de sona erecek. Vatandaşlar, TBMM'de saat 02.00'de düzenlenecek etkinliğe katılacak.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de konuşma yapması beklenen törenin ardından, 81 ilden yürüyen gençlerin getirdiği bayrakların teslimi yapılacak. Gençler, bayrakları Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı İsmail Kahraman'a verecek.

Burada Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirilmesi ve duaların okunmasının ardından, Meclise ilk bombanın atıldığı saat 02.32'de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan konuşma yapacak.

Program kapsamında, TBMM ve Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığında da 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin görüntülerin binalara yansıtılması yöntemiyle "video mapping" gösterisi yapılacak.

Anma töreni gece programı şu şekilde:

 

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