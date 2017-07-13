15 Temmuz'un yıl dönümünde Ankara'da ulaşım 2 gün ücretsiz

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişiminin yıl dönümü dolayısıyla 15-16 Temmuz 2017 tarihlerinde Ankara'da EGO otobüsleri, metro ve Ankaray ücretsiz olacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakanlar Kurulu kararı gereğince, 15 Temmuz saat 06.00'dan, 17 Temmuz saat 06.00'ya kadar EGO otobüsleri, metro ve Ankaray ücretsiz olacak.



Büyükşehir Belediye Meclisi, daha önce 15 Temmuz saat 12.00'den itibaren 24 saat boyunca EGO otobüsleri, Ankaray ve metroların ücretsiz yolcu taşıması yönünde karar almıştı.