15 Temmuz'un atama listeleri 14 Ocak 2016'da hazırmış!

Genelkurmay Başkanlığı’ndaki darbe faaliyetleriyle ilgili iddianamede, darbe girişimi hazırlıklarının ne zaman başladığı sorusuna ışık tutacak bir bilgi yer aldı. Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre, iddianamedeki bir bilirkişi raporuna göre, 15 Temmuz gecesi yayınlanan darbe mesajları ve atama listelerinin çıktıları 14 Ocak 2016 tarihinde alınmış.

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yücel Kocaman koordinasyonunda, Başsavcıvekili Necip Cem İşçimen, Cumhuriyet Savcıları İstiklal Akkaya, Kemal Aksakal’ın hazırladığı iddianamede, 14 Temmuz saat 09.00’da albay Cemil Turhan’ın, astsubaylar Hüseyin Ömür ve Kenan Şimşek’e darbe girişimini söylediği ve MEDAS sisteminden nasıl mesaj çekildiğini öğrenmeleri yönünde emir verdiği belirtildi. İddianameye göre, iki şüpheli, sivil memur Zehra K.’dan bilgisayar şifrelerini ve MEDAS sistemine bilginin nasıl yüklendiğini öğrendi. 15 Temmuz gecesi ise şüpheli astsubay Hüseyin Ömür, saat 21.39 ile 21.55 arasında tuğgeneral Mehmet Partigöç ve albay Cemil Turhan imzasıyla ‘Zırhlı muhabere aracın intikali’, ‘Hazırlık ikazı ve birlik intikali’, ‘Atama’, ‘Katılışlar’ ve ‘Sıkıyönetim Direktifi’ konulu 4 mesajı askeri hattan tüm birliklere gönderdi. İddianamede yer verilen bilirkişi raporu ise darbe mesajları ve atama listelerinin çıktılarının 15 Temmuz’dan yaklaşık 7 ay önce alındığını ortaya çıkardı. Bilirkişi raporunda, “Belgenin PerOBS kullanıcısı tarafından oluşturulduğu, içerik oluşturma tarihinin 15 Temmuz 2016 tarih ve saat 21.10 olduğu, son kaydetme tarihinin 15 Temmuz 2016 tarih ve saat 22.36 olduğu, son yazdırma tarihinin 14 Ocak 2016 tarih ve saat 13.46 olduğu” tespitine yer verildi.

Adil Öksüz'e mi sunuldu?

14 Ocak tarihinde çıktısı alındığı belirtilen bu mesaj ve atama listelerinin 16 Ocak 2016’da Çamlıca gişelerinden Akıncı Üssü’ne gittiği belirlenen, firari Adil Öksüz’e sunulup sunulmadığı sorusu gündeme geldi.

"İhtilal kitabı etkili"

İddianamede şüphelilerden yüzbaşı Metin Gümüşburun’un masasında 27 Mayıs ihtilalini konu alan ‘İhtilal Çıkmazı’ başlıklı kitap bulunduğu belirtildi. Gümüşburun’un kitabı 2 Şubat 2016’da Genelkurmay kütüphanesinden aldığı, 4 Nisan 2016’da teslim ettiği, aynı kitabı 30 Mayıs 2016’da da aldığı belirlendi. Söz konusu kitabın darbe planlamasında önemli bir yer tuttuğu iddia edildi.

Darbe tweeti atacakmış

Darbe girişimi gecesi Genelkurmay Başkanlığı’nın internet sitesinde 4 adet basın açıklamasının üsteğmen İlker Çetinkaya tarafından yayınlandığı da iddianamede yer aldı. Çetinkaya’nın, Genelkurmay Başkanlığı’nın internet sitesinde yayınlanan mesajları, kurumun Facebook, Twitter hesabından da yayınlamayı planladığı; bu amaçla gece geç saatlerde üsteğmen Serdar Akyıldız’ı arayarak, “Sosyal medya hesaplarından nasıl paylaşım yapılacağını” sorduğu, “Şube Müdürü onaylamadan paylaşım yapılamayacağını” öğrendiği anlatıldı.

Aralarında yoğun irtibat

İddianamede, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ın yaveri olan yarbay Levent Türkkan’ın, 14 ve 15 Temmuz’daki telefon trafiğine de yer verildi ve özetle şöyle denildi: “Genelkurmay Başkanlığı adına kayıtlı olan TAİ ve Kazan’da baz bilgileri olan Prj. Ynt. D. Bşk. Tümg. Mehmet Dişli adına tahsisli 530 662 … GSM hat numarası ile 15 Temmuz 2016 tarihinde saat 23:41:52 sn de ve 16 Temmuz 2016 tarihinde saat 03:31:51 sn de 2 (iki) kez irtibatının bulunduğu bu süre içerisinde kendi baz bilgisinin Necatibey caddesi olarak görüldüğü...”