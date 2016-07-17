15 Temmuz'dan sonra: Polis, rutin kontrollerde askeri araçları da arıyor

TSK’daki cunta yapılanması tarafından 15 Temmuz'da düzenlenen darbe girişiminin ardından polis, rutin kontrollerde askeri araçları da aramaya başladı.

Doğan Haber Ajansı'nda (DHA) yer alan habere göre; Balıkesir'in Havran ilçesinde denetim yapan polis ekipleri, şüpheli gördükleri askeri araçlar, yolcu otobüsleri ve kamyonları durdurarak arama yaptı. Yapılan kontroller sırasında Bursa'dan Çanakkale yönüne giden bir jandarma aracı da durdurularak polis ekipleri tarafından incelendi.

Turistik 5 ilçenin bulunduğu Edremit Körfezi'nin tüm girişlerinde kontrol noktaları oluşturuldu. Dün öğle saatlerinden itibaren asayiş ekiplerinin destek verdiği kontrollerde bazı yolcu otobüsleri, kamyonet ve kasalı araçlar durdurularak tek tek arandı.

Jandarma aracını da durdurup aradılar

Yapılan kontroller sırasında Bursa'dan Çanakkale yönüne giden bir jandarma aracı da durdurularak polis ekipleri tarafından incelendi. Kontrolün ardından jandarma aracı görev yerine doğru hareket etti.