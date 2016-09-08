15 Temmuz'dan beri aranan iki amiral gözaltında

15 Temmuz darbe girişimi sonrası yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında aranan eski Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı​ Tuğamiral​ Hayrettin İmren ile eski Güney Grup Görevi Komutanı Tuğamiral Nazmi Ekici Tuzla'da gözaltına alındı.

Darbe girişiminin ardından hakkında yakalama kararı bulunan Marmaris Aksaz Deniz Üssü'nde görevli Tuğamiral Nazmi Ekici ile Gölcük'teki Donanma Komutanlığı'nda görevli Tuğamiral Hayrettin İmren'in Tuzla'da kaldıkları tespit edildi. Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri firari amirallerin kaldıkları adrese akşam 20.30 sıralarında operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında firari iki tuğamiral yakalanarak gözaltına alındı.

Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen iki amiralin kaldıkları daireyi bir subay kızının kiraladığı tespit edildi. Yakalanan iki tuğamiralin Yunanistan'a gitmek üzere hazırlık yaptığını öne sürüldü.