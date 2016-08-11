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15 Temmuz'da yaralanan vatandaşlara gazi maaşı bağlanacak

Mevcut hükümlere göre sivil gazilerde yüzde 40 iş görmezlik aranıyor

11 Ağustos 2016 11:21

TSK'daki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Sokağa çıkın" çağrısıyla meydanlara inip yaralanan vatandaşlara gazi maaşı bağlanacak.

Sabah'tan Zübeyde Yalçın'ın haberine göre; 
Hükümet, 15 Temmuz gecesi darbe girişimine karşı sokaklara çıkan vatandaşlara dönük önemli bir düzenleme yapmaya hazırlanıyor. Darbe girişimi sırasında sokakta yaralanan tüm vatandaşlar hiçbir sınırlamaya tabi tutulmadan gazilik maaşı alacak ve gazilere tanınan tüm haklardan yararlanacak. Bakanlar Kurulu'nda 'FETÖ' ile mücadele kapsamında önümüzdeki günlerde çıkartılacak Kanun Hükmünde Kararname'de yer alması planlanan konular ele alındı. Yeni KHK'da gaziler ile ilgili düzenlemenin yer alması planlanıyor. Mevcut hükümlere göre sivil gazilerde yüzde 40 işgörmezlik aranıyor.
 

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