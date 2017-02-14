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15 Temmuz Darbe Girişimi

15 Temmuz'da Jandarma Genel Komutanlığı'nda olan 20 askeri üniformalı sivil aranıyor

16 Temmuz sabahı Jandarma Genel Komutanlığı binasında 200’e yakın asker gözaltına alınmıştı

14 Şubat 2017 09:52

Jandarma Genel Komutanlığı, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Ankara’daki en hareketli yerlerden biriydi. Kamera görüntülerinde o gece karargâhta olan personelin yüzü tek tek incelenirken asker kıyafeti giymiş ancak kayıtlarda ve listelerde olmayan 20 kişiye rastlandı. Savcılık şimdi, darbe girişimini yönettiği değerlendirilen bu sivillerin peşinde.

Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki çatışma kameralara böyle yansıdı

Habertürk'ten Helin Şahin'in haberine göre, savcı bu kişilerin darbeyi yönlendirmek için asker kılığına giren 'FETÖ’cü sivil şahıslar olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. ABD’den iadesi istenen Fethullah Gülen’in liderliğindeki Gülen cemaatine yönelik 15 Temmuz darbe girişimine dair soruşturmalar devam ediyor.

Bu kapsamda Genelkurmay Başkanlığı, Akıncı Üssü, Özel Kuvvetler Komutanlığı’nın yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, TBMM, Ankara Emniyet Müdürlüğü, MİT, TRT, Jandarma ve Gölbaşı Özel Harekât Daire Başkanlığı’na ait kamera görüntüleri titizlikle inceleniyor. Hava Kuvvetleri’nden sonra darbede en etkin birim olan Jandarma Genel Komutanlığı’ndan elde edilen görüntülerin incelenmesi sonucu ilginç bir tespite ulaşıldı.

Darbe gecesi komutanlıkta bulunan bütün personelin yüzü tek tek tespit edildi ve askeri kayıtlarla karşılaştırıldı. Araştırma sonucu o gece Jandarma Genel Komutanlığı personeli arasında bulunan yaklaşık 20 kişinin, karargahta görevli kişiler arasında yer almadığı saptandı. 

Savcı, bu kişilerin darbeyi yönlendirmek için asker kılığına giren 'FETÖ’cü sivil şahıslar olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Soruşturma bu yönüyle derinleştirildi.

Yeni Adil Öksüzler şüphesi 

15 Temmuz kalkışması yaşandığı sırada birtakım sivil kişilerin askeri komutanlıklara girdiklerine dair iddialar gündeme gelmişti.

Ancak, asker elbisesi giyen sivil şahısların varlığına dair daha önce bir bulguya rastlanılmamıştı. Şimdi üzerinde çalışılan konu, bu kişilerin 'FETÖ’ye bağlı imamlar olup olmadıkları. Emniyet Kriminal Daire Başkanlığı, Akıncı 4. Ana Jet Üssü Komutanlığı’nda ele geçen materyaller üzerinde yaptığı incelemede 585 parmak izinden 111’inin kaydını tespit edememişti.

16 Temmuz sabahı Jandarma Genel Komutanlığı binasında 200’e yakın asker gözaltına alınmıştı.

 

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