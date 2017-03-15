15 Temmuz'da Jandarma Genel Komutanlığı'nda neler yaşandı; işte yeni görüntüler

15 Temmuz darbe girişimi gecesinde Ankara'daki Jandarma Genel Komutanlığı'nda yaşananlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, savcılık ifadesinde Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan’ı , korumasını kimin vurduğunu bilmediğini söyleyen tutuklu eski Albay Erkan Öktem'in hem tabanca, hem de uzun namlulu silahla o gecede aktif rol aldığı, çevresine tehditler savurduğu görüldü.

Görüntülerde, cuntacı askerler ile onlara karşı çıkan, aralarında Balyoz kumpası mağduru yüksek rütbeli subayların da bulunduğu Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları arasında yaşanan çatışma ve arbede anları da yer aldı.

DHA'dan Taylan Yıldırım'ın haberine göre, Jandarma Genel Komutanlığı’na ait güvenlik kamerası kayıtları da, nizamiye kapısında darbeciler ile onlara müdahale eden askerler arasında yaşanan arbedeyi, gözler önüne serdi. Bu arbede sırasında darbeci askerlerin hiç çekinmeden silah kullanmaları, sonrasında da gözaltına alınmaları da yine görüntülerde yeraldı.

İşte o görüntüler:

İlk müdahale Balyoz mağduru komutanlardan

Komutanlığın nizamiye kapısında, Balyoz davasında 3.5 yıl hapis yatan Tuğgeneral Ali Demir ile Kurmay Albay Aziz Yılmaz, Tuğgeneral Nurettin Alkan ve Albay Güven Şaban, teşebbüsün ilk anlarında saat 22.30 sırasında darbeci askerlere ilk müdahale eden isimlerden oldu.

C nizamiye kapısında, saat 22.30’da, önce yaşanan hareketlilik, ardından arbede anları görüntülendi. Araçların ışıklarından dolayı kameraların iyi çekim yapamadığı bu anlarda, Tuğgeneral Nurettin Alkan, darbeciler tarafından sol omuzundan vuruldu. Tuğgeneral Alkan’ın tedavisinin halen devam ettiği öğrenildi. Bunun yanı sıra Albay Güven Şaban’ın, darbeci askerlerden birisini itmesi, ardından yumruk atması, tarafların birbirlerini silahlarla tehdit etmeleri görüntülerde yer aldı. Kameralar, omzundan vurulan Tuğgeneral Nurettin Alkan’ın, taksiyle hastaneye götürülmesini de kaydetti. Ancak araçların farlarının kameraların kayıt kalitesini bozduğu öğrenildi.

Jandarma Genel Komutanlığı’nın içerisindeki kayıtlar da, darbeci askerlerle yaşananlara ilişkin çarpıcı detayları ortaya koydu. Özellikle bu alanda Eski Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Galip Mendi’nin özel kalem müdürü olan Albay Erkan Öktem, darbe teşebbüsünün en aktif isimlerinden oldu. Albay Erkan Öktem’in o gece hem uzun namlulu silahla, hem de tabanca kullanıp etkin rol aldığı tespit edildi, bu görüntüleri de ilk kez ortaya çıktı.

Emniyetteki ifadesinde darbe gecesine istem dışı katıldığı, ancak silah kullanmadığını ileri süren Albay Erkan Öktem’in, ilk olarak darbeci askerlerin etkisiz hale getirdiği Albay Güven Şaban’ı tehdit ettiği, bina içerisinde elindeki tabancanın namlusuna kurşun sürdüğü, karnına doğru tetiği çektiği, ancak silahın ateş almadığı ifadelere yansıdı.



Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanı Turgut Aslan’ı başından vuran, korumasını da şehit eden Albay Erkan Öktem’in, silahlı çatışmaya da girdiği, 16 Temmuz sabahı saat 06.00’da bu kez elinde uzun namlulu silahla etkisiz hale getirdiği iki askeri, komutanlığın bodrum kapısına götürdüğü de kameralarca kaydedildi. Bu görüntüler, delil amaçlı mahkeme dosyasına da girdi.

Kömürlükte yakalandı

Bu arada başarısız darbe teşebbüsünden sonra kaçmaya çalışan Albay Erkan Öktem’in, yakındaki bir apartmanın kömürlüğünde gizlendiği sırada gözaltına alınıp ardından tutuklandığı öğrenildi. Ankara’da tutuklanıp ordudan ihraç edilen Erkan Öktem’in yargılanmasına henüz başlanmadı.