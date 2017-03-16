15 Temmuz'da CNN Türk'ü basan askerler için 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Hürriyet, CNN Türk ve Kanal D’nin cuntacı askerler tarafından basılmasına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 19 asker için 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi.

Hürriyet'ten Damla Güler'in haberine göre, darbeci askerlerin saat 03.00’da Doğan Medya Center’ın açık otoparkına indikleri anlatılan iddianamede, “Şüpheliler ellerindeki uzun namlulu silahlar ile havaya ateş ederek, ‘Genelkurmay yönetime el koydu. Asker yönetime el koydu’ şeklinde bağırmışlardır” ifadeleri yer aldı.

"Kıpırdayan olursa vurun"

Bu sırada güvenliklerin kapıları kilitlemeye çalıştıkları ancak darbeci askerlerin silahlarını güvenlik görevlilerine doğrultarak, “Açın kapıyı yoksa vururum” şeklinde tehdit ettikleri de iddianamede yer aldı. Darbeci komutanın binadan içeri girerken erlere, “Kıpırdayan olursa vurun” dediği ifadeler dikkat çekti.

Darbecilerin Doğan Medya Center bahçesinde gruplara ayrılarak CNN Türk ve Hürriyet binasına yöneldikleri anlatılan iddianamede, gazete binasının giriş kapılarının kepenklerle kapalı olması ve camlarının kurşun geçirmez olduğunu öğrenince sinirlenen sanık Kaya’nın havaya ateş ederek silahını güvenlik görevlilerine doğrulttuğu ve, “Bu kapı açılmazsa sizi öldüreceğim” dediği belirtildi.

Murat Yetkin'in sözleri de iddianamede

Hürriyet Daily News Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Murat Yetkin’in darbeci Yüzbaşı Süleyman Ahmet Kaya’nın yanına giderek, “Askerlerin silahlarını indirmelerini, kendilerinin gazeteci olduğunu, silahlarının olmadığını, kimseye zarar vermeyeceklerini ve buraya neden ve ne hakla geldiklerini sorduğu” belirtilen iddianamede, Kaya’nın ise, “Darbe var yönetime el koyduk” dediği anlatıldı.

Personele ateş açtılar

CNN Türk binasında darbeci askerler ile mücadele eden Hüseyin Ulaş’ın Hürriyet binası ile iletişim kuramayınca binanın önüne geldiği anlatılan iddianamede, “Ulaş’ı gören şüpheliler ‘Gel buraya’ diye bağırmışlardır. Müşteki Hüseyin Ulaş’ın geriye dönmesi üzerine arkasından iki el ateş açmışlardır” ifadeleri kullanıldı.

Bir vatandaş şehit oldu

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memurlarının ve vatandaşların Doğan Medya Center’a gelmeye başlamasıyla Yüzbaşı Kaya’nın erlere rehin tuttukları personeli serbest bırakmaları yönünde emir verdiği anlatılan iddianamede, “Süleyman Ahmet Kaya polislere, ‘mühimmatımız var. Çatışırız’ diye bağırmıştır. Polis memurlarının teslim olun çağrılarına Kaya, polis ve vatandaşın üzerine ateş ederek cevap vermiştir. Kaya’nın yaptığı atışlar sonucu Vedat Bağcerci isimli vatandaşımız yaşamını yitirmiştir” denildi. Yaşanan çatışma sonrası darbecilerin sıkıştığı anlatılan iddianamede, 17 darbecinin destek amaçlı helikopter ile gazeteye geldiği ancak polisi yoğun ateşi sonrası binanın çatısına inemeyen helikopterin uzaklaştığı anlatıldı. Sanık Süleyman Ahmet Kaya’nın bir odaya saklandığı ve teslim olmadığı belirtilen iddianamede Kaya’nın polis tarafından ayağından vurularak gözaltına alındığı ifade edildi.