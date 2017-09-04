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15 Temmuz Darbe Girişimi

15 Temmuz'da başından iki kurşunla vurulan Albay Aslan, 14 ay sonra 'güneşe çıktı'

"Aslan'ın giderek durumunun iyileşmesi sevenlerini de mutlu ediyor"

04 Eylül 2017 13:50

Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztük, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında rehin alınan ve emekli edilen eski Jandarma Genel Komutanı Galip Mendi'nin özel kalem müdürü Kurmay Albay Erkan Öktem tarafından başından 2 kurşunla vurulan Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Dairesi Başkanı Turgut Aslan’a ilişkin olarak, “Aslan, yaklaşık 14 aydır hastanelerde. 5 beyin ameliyatı geçirerek yaşama tutundu. Artık dostlarını ziyarete gidebiliyor. Yakın arkadaşı Nafiz Atak'la bir araya geldi. Aylar sonra arkadaş ziyaretine giden Aslan'ın giderek durumunun iyileşmesi sevenlerini de mutlu ediyor”dedi.

Sözcü gazetesinde yayımlanan Saygı Öztürk’ün haberi şöyle:

15 Temmuz akşamı, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Dairesi Başkanı Turgut Aslan, dönemin Ankara Emniyet Müdürü Mahmut Karaaslan,  İstihbarat Dairesi Başkanı Engin Dinç ve Özel Harekât Dairesi Başkanı Turan Aksoy ile Atlı Spor Kulübü'nde yemeğe gitmişti. Üzerlerinden bir savaş uçağı geçti. Birkaç dakika sonra başka bir uçak daha.  Telefonları durmuyordu. Turgut Aslan, Jandarma İstihbarat Başkanlığı'nda Daire Başkanı olarak görev yapan Albay Nurettin Alkan'ı aradı. Telefonu meşguldü… Yanına koruması Hasan Gülhan'ı alıp Jandarma Genel Komutanlığı'na gitti… Kapılar açıldı, darbeciler tarafından rehin alındılar.  Polis Özel Harekât timleri, jandarmayı darbecilerden kurtarmak için yoğun çaba içindeydi. 16 Temmuz sabahı operasyonun sonuna gelmişlerdi. Bir asker, silahını önce Hasan Gülhan'a doğrulttu. Hasan, “Ben şehit kardeşiyim” dedi. Dinlemedi bile… Sonra Turgut Aslan'a ateş ettiler. Öldü diye bırakıp gittiler. Sabah komutanlığı darbecilerden temizleyen polisler, Aslan'ı yaralı ve elleri bağlı olarak buldu. Devletin en seçkin bürokratlarından birisi olan Aslan, yaklaşık 14 aydır hastanelerde. 5 beyin ameliyatı geçirerek yaşama tutundu. Artık dostlarını ziyarete gidebiliyor. Yakın arkadaşı Nafiz Atak'la bir araya geldi. Aylar sonra arkadaş ziyaretine giden Aslan'ın giderek durumunun iyileşmesi sevenlerini de mutlu ediyor.

 

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