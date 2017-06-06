"15 Temmuz'da 3 günlük erdim, araçtan inmedim; polise sığındım, tutuklandım..."

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişimi sonrası tutuklanan bir erin, kendisine gönderdiği mektubu kamuoyu ile paylaştı. Mektupta, "15 Temmuz günü ben 3 günlük erdim. Bu üç gün içinde yürüyüş eğitiminden başka bir eğitim almamış, silah verilmemiş bir erdim. Komutanlarımı bile tanımıyordum" deniyor.

"15 Temmuz günü tatbikat var' diye bizi topladılar" ifadesinin yer aldığı mektubun devamında şunlar kaydediliyor:

"15 Temmuz günü tatbikat var diye bizi topladılar. Öylece araçlara bindirildik. Alıp bizi araçlarla Ankara İl Emniyeti'nin önüne götürmüşler. Ben ne bileyim? Bir anda çatışmanın ortasında buldum kendimi. Araçtan hiç çıkmadım. Silah tutmayı bilmem, araçta olduğum gibi donup kaldım. Polislerin araca gelmesiyle onlara sığındım."

Kılıçdaroğlu'nun, partisinin grup toplantısında okuduğu "tutuklu er mektubu" şöyle:

"Sayın Genel Başkan. Öncelikle bu kadar masum insanın sesi olduğunuz için teşekkür ediyorum. Ben Silivri'de oturan her Türk evladı gibi vatanı görevimi yapmak için 10 Temmuz'da Ankara'da 1. Piyade Tugay'ına teslim oldum. 15 Temmuz günü ben 3 günlük erdim. Bu üç gün içinde yürüyüş eğitiminden başka bir eğitim almamış, silah verilmemiş bir erdim. Komutanlarımı bile tanımıyordum. 15 Temmuz günü tatbikat var diye bizi topladılar. Öylece araçlara bindirildik.

"Ben daha önce Ankara'ya gelmiş biri değildim. Alıp bizi araçlarla Ankara İl Emniyeti'nin önüne götürmüşler. Ben ne bileyim? Bir anda çatışmanın ortasında buldum kendimi. Araçtan hiç çıkmadım. Silah tutmayı bilmem, araçta olduğum gibi donup kaldım. Polislerin araca gelmesiyle onlara sığındım. ,

"Ne olur şimdi, sorun. Benim suçum bedelli askerlik yapmayıp vatan görevimi yapmam mı? Yoksa devletimiz tarafından başımıza getirilen komutanlara inanmak, yoksa polise sığınmak mı? Babamdan ayrı, vatan haini damgasıyla beni cezaevinde süründüren suçum ne benim? Suçum ne, ben üç günlük askerim dedim.

"Aylardır bekliyorum, gelip çıkaracaklar beni diye. Ben inşaat işçisi bir babanın oğluyum. Bizim avukat tutacak paramız yok. Beni görebilmek için bile eşten dosttan borç alarak geliyorlar. Dayanacak gücümüz kalmadı. 21 yaşındayım, alt üst oldum. Uykularımdan ağlayarak uyanıyorum. Böyle mi sahip çıkacak devlet bize? Üç günlük er olduğum, silahım olmadığı dosyamda mevcuttur. Niye bakmıyorlar Kemal Bey? Bizlerin burada harcanmasına izin vermeyin.