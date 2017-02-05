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15 Temmuz Darbe Girişimi

15 Temmuz soruşturmasında aranan akademisyen, Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Yrd. Doç. Dr. Erol Önen eşi ve iki çocuğuyla birlikte gözaltına alındı

05 Şubat 2017 03:21

Darbe girişimi soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan ve bir süre önce meslekten ihraç edilen İstanbul Üniversitesi öğretim görevlisi Yrd. Doç. Dr. Erol Önen, eşi ve 2 çocuğuyla Yunanistan'a kaçmak isterken Edirne'nin Meriç İlçesi'nde yakalandı.

İstanbul 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin darbe girişimi soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkardığı İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Erol Önen'in Meriç Nehri üzerinden Yunanistan'a kaçacağı ihbarı üzerine jandarma harekete geçti. Darbe girişimi sonrası kanun hükmünde kararname ile meslekten ihraç edilen Erol Önen ile eczacı eşi Tuğba ve oğulları 11 yaşındaki A.K.Ö. ile 8 yaşındaki İ.Ö.'nün içinde bulunduğu otomobil, takibe alındı. Otomobil, Meriç İlçesi girişinde durduruldu. Jandarma, Erol Önen ile eşi, çocukları ve otomobili sürücüsü G.A.'yı gözaltına aldı. Erol Önen'in üzerinden Erol Özyurt, eşi Tuğba Önen'in üzerinden ise Meral Özyurt adına düzenlenmiş sahte kimlik çıktı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, savcılığın talimatıyla Uzunköprü İlçesi Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi. Şüphelilerin emniyetteki sorguları devam ediyor.

 

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