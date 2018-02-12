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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafiği durduran eylem

Metin Yılmaz'ı ikna etme çalışmaları yaklaşık 1 saat sürdü

12 Şubat 2018 22:14

1994 yılında Hakkâri'de askerliğini yaptığı sırada çıkan bir çatışmada yaralanarak gazi olan Metin Yılmaz adlı bir kişi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü trafiğe kapatarak eylem yaptı.  Yılmaz, yaklaşık 1 saat sonra polise teslim oldu.

Olay, trafiğin en yoğun olduğu iş çıkışı vakti meydana geldi. Köprü üzerine saat 18.50 sıralarında gelen kişi, aracını şeritleri kapatacak şekilde diklemesine park etti.

Eylem yaşan kişi, otomobilinin üzerine açtığı pankartta kendini 'Gazi Metin Yılmaz' olarak tanıttı. Metin Yılmaz açtığı pankartta "Beni devlet bu duruma düşürdü" diye yazdı. 

Güneydoğu gazisi olduğunu söyleyen ve elinde silah olduğu belirtilen kişi, polisin ikna çabalarının ardından teslim oldu.

Eylemcinin gözaltına alınmasının ardından köprü trafiğe açıldı.

Bu kişinin "dolandırıldığı" gerekçesiyle köprüde eylem yaptığı kaydedildi.

Olay nedeniyle araçların oluşturduğu trafik Çağlayan'a kadar uzadı.

Metin Yılmaz'ın 1994 yılında Hakkâri'de askerliğini yaptığı sırada 8 kurşunla yaralandığı olayın ardından devlet tarafından kendisine bağlanan emekli aylığının ise dayısının oğlu tarafından bilgisi dışında kullanıldığını ve dolandırılması dolayısıyla mağdur olduğu belirtildi. 

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